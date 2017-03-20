Крым и Хакасия. Вместе

На Первомайской площади разноцветье флагов политических партий, общественных организаций, в руках студентов и представителей трудовых коллективов плакаты с патриотическими лозунгами. В минувшую субботу в Абакане прошёл митинг-концерт «Мы вместе!».

Открыли его солисты республиканской филармонии. Народ ликовал: «Ура! Крым наш!» Если вспомнить, в 2014 году вся наша страна следила за ходом референдума о статусе Крыма. Жителям полуострова предстояло решить, войти Крыму в состав Российской Федерации или восстановить Конституцию республики и остаться под крылом Украины. Почти 100 процентов крымчан проголосовали за воссоединение с Россией.

Примечательно, что в самый разгар крымских событий там побывали артисты из Хакасии. Их поддержка, как и республики в целом, на самом деле многое значила для жителей полуострова.

— Сегодня со сцены звучат патриотические песни и стихи. Воссоединение Крыма и России ознаменовало новую эпоху в истории страны, — сказал на митинге член регионального штаба «Молодой гвардии Единой России» Алексей Измодёнов. — Появление в составе государства нового субъекта — начало новых дел, идей, открытий. Дотации, которые получает Крым, обязательно окупятся. Прибрежные городки и станицы станут более привлекательными для туристов и инвесторов.

Бойцы студенческого отряда «Косари» со сцены рассказали собравшимся о том, как они трудились в садах фруктовой компании у Чёрного моря. А вот что поведали пришедшие на митинг люди корреспондентам «Хакасии». Студент третьего курса Александр (фамилию он назвать постеснялся) нынешним летом вновь собирается работать вожатым в международном детском центре «Артек». На этот раз вместе с одногруппниками. Среди них и Данжа Баян, считающий, что народы России и Крыма — братья.

Ещё одна наша собеседница — редактор Хакасского книжного издательства Ольга Субракова — только планирует отправиться в путешествие по Крыму. Она, как и все россияне, с волнением следила за событиями, происходившими в 2014 году в Крыму. Переживала и надеялась, что всё разрешится мирным способом. Так и случилось.

Сегодня Хакасия, как и вся Россия, поддерживает жителей нового субъекта Федерации, уверенно заявляя: «Мы вместе!»

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