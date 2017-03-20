Лукавые япошки упрямо ползут на наши Курильские острова

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Впервые после вхождения Крыма в состав России Москва и Токио провели в понедельник переговоры в формате "2+2" (министры обороны и иностранных дел с обеих сторон). Началось все с выражения взаимной обеспокоенности.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что размещение новых противоракетных систем в Японии может нарушить стратегический баланс в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Его японская коллега Томоми Инада выразила протест против размещения на южных Курилах российских ракетных комплексов и дивизии Минобороны России.

Однако в целом военно-дипломатические переговоры в Токио — и по широте круга обсуждавшихся проблем, и по тону оценок, прозвучавших на итоговой пресс-конференции, — показали взаимное стремление обеих стран сблизить позиции и определить векторы сотрудничества в разных областях.

Проблем накопилось немало

Выработка общих позиций по вопросам безопасности — как на международном, так и на региональном уровне — важна и для Москвы, и для Токио, заявил, открывая переговоры с главой японского МИД Фумио Кисидой, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

"Считаю, что это весьма актуальное событие, накопилось немало тем международной и региональной безопасности, по которым очень важно в таком формате обсудить наши подходы, и желательно, конечно, выработать общие позиции", — сказал российский министр.

Лавров подчеркнул, что речь идет о возобновлении двухстороннего диалога, о чем договорились российский президент Владимир Путин и японский премьер Синдзо Абэ в декабре минувшего года в ходе визита Путина в Японию.

Среди обсуждавшихся глобальных проблем безопасности, разумеется, были ситуации в Сирии и на Украине. О деталях участники переговоров не рассказали, отметив лишь, что в том, что касается украинского кризиса, позиции и Москвы, и Токио сходятся в главном — в необходимости полного и всестороннего выполнения минских соглашений.

"И наши японские коллеги заверили нас, что, общаясь с представителями украинского руководства, они неизменно указывают им на необходимость выполнять свою часть этих договоренностей", — подчеркнул Сергей Лавров.

"Мы призвали Россию выполнить конструктивную роль для улучшения ситуации", — заметил Фумио Кисида.

Россия рассчитывает на подключение Японии к процессу постконфликтного восстановления в Сирии, сказал Сергей Шойгу, сообщив, что российские участники переговоров детально проинформировали японских коллег о ситуации, сложившейся в САР.

Взаимные опасения

Отдельной большой темой обсуждения проблем безопасности стала ситуация в АТР, связанная с ракетно-ядерной активностью КНДР.

"Мы провели углубленный обмен мнениями по ядерной и ракетной проблемам Северной Кореи и согласились с тем, чтобы настоятельно требовать от Северной Кореи воздержаться от новых провокационных действий, а также соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН", — сообщил Фумио Кисида.

При этом, как уточнил Сергей Лавров, Москва и Токио едины в том, что санкции, введенные СБ ООН против Пхеньяна, "должны рассматриваться не как инструмент наказания, а стимул для того, чтобы вернуть ситуацию в политико-переговорное русло".

В то же время Лавров назвал размещение американской системы ПРО THAAD в Азиатско-Тихоокеанском регионе "непропорциональным ответом" на возможные угрозы со стороны КНДР. По мнению Москвы, это создает серьезные риски в регионе.

Япония, однако, видит риски для безопасности в том, что Россия размещает на Курильских островах армейскую дивизию и развертывает ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", предназначенные в том числе и для поражения кораблей противника. Японская сторона заявила России протест по этому поводу, а российская, по словам Сергея Шойгу, пояснила, что принимаемые меры осуществляются "не против кого-то, а исключительно для защиты территории Российской Федерации".

Дивизия на Курилах создается в течение шести последних лет, подчеркнул министр.

"Главное внимание в дискуссии четырех министров было уделено проблемам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и мы выразили наши озабоченности сохранением тенденции к блоковым подходам к этому важнейшему вопросу, тогда как для успешного противодействия современным вызовам и угрозам необходимы только коллективные меры", — подытожил Сергей Лавров.

Военные возобновляют контакты

Слово "возобновление" в высказываниях всех участников переговоров прозвучало не раз: Сергей Шойгу, к примеру, посетовал, что приостановка в 2014 году по инициативе Японии взаимодействия военных ведомств двух стран, в частности отмена визита в Токио главы российского Генштаба, "никому не пошла на пользу".

Теперь, по его словам, военное сотрудничество возобновляется. Министр рассказал, что военные ведомства двух стран запланировали на 2017 год более 30 совместных мероприятий, включая контакты на уровне Генеральных штабов. По словам Шойгу, речь идет об углублении мер взаимного доверия.

Среди общих мер по укреплению глобальной безопасности участники переговоров перечислили продолжение совместного российско-японского проекта по подготовке кадров наркополицейских для стран Центральной Азии и согласование захода учебной флотилии кораблей Сил самообороны Японии в российский порт.

Кроме того, оборонные ведомства договорились продолжать рабочие консультации, обмен между воинскими частями и совместные учения поисково-спасательных сил.

К мирному договору

В ходе своего декабрьского визита на Японские острова президент России Владимир Путин назвал главной целью возобновления сотрудничества Москвы с Токио продвижение к заключению мирного договора между двумя странами.

"Нужно прекратить этот исторический пинг-понг по этим территориям", — сказал тогда российский президент, имея в виду территориальный спор, продолжающийся со времен окончания Второй мировой войны и касающийся нескольких южных островов Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелага Хабомаи.

Решение проблемы Москва и Токио видят в осуществлении совместной хозяйственной деятельности на этих островах. На состоявшейся в Токио встрече формата "2+2" российская и японская делегации обменялись предложениями конкретных проектов такой деятельности.

Состоявшийся диалог — верный шаг к восстановлению полноценных двусторонних отношений и в первую очередь политического диалога, сказал в эфире радио Sputnik заведующий кафедрой дипломатии МГИМО Александр Панов.

"То, что сейчас происходит — это шаги в совершенно правильном направлении. В том смысле, что мы начали выходить из изоляции, в которую Запад пытался и пытается нас поставить. Япония фактически вышла из санкционного режима, и это показала декабрьская встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, когда и был намечен курс на то, чтобы мы восстановили полноценные двусторонние отношения и в первую очередь политический диалог. А он у нас восстановлен практически на всех уровнях. Встреча "2+2" — тот редкий формат, который используется Японией. И это не только практический шаг, но и показатель наших очень хороших политических контактов", — утверждает эксперт по российско-японским отношениям.