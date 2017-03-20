Монголы Владимиру Путину: просим дать Героя России Бато Дашидоржиеву, посмертно

Парень в одиночку вышел против колонны грузинской армии.

Звания Героя России должен быть удостоен Бато Дашидоржиев – герой мема «300 не надо, хватит и одного», родившегося за рубежом. Об этом житель Монголии написал лично президенту РФ, сообщает “АРД”.

Монголы совсем не равнодушно смотрят на поступки своих кровных братьев в России – бурят и калмыков. Иногда и переживают, и гордятся ими. Например, монголы до сих пор называют матроса Алдара Цыденжапова «сыном» и «героем монгольского народа». Все монголы знают о его героизме.

Не оставили монголы без внимания и поступок Бато Дашидорждиева. Гражданин Монголии Чулуунжав Аянга лично обратился к президенту Российской ФедерацииВладимиру Путину с просьбой наградить бурятского воина званием Героя России, посмертно.

«Обращение к президенту России В.В.Путину.

Уважаемый Владимир Владимирович, искренне прошу обратить внимание на факт героического поступка совершённого рядовым Бато Дашидоржиевым в ходе несения им службы на доверенном ему посту.

Он сумел один противостоять целой колонне мотопехоты грузинской армии, не позволив им следовать далее для эскалации конфликта. Этим он предотвратил гибель сотен и сотен мирных жителей и солдат с обеих сторон.

Факт широко освещён в своё время СМИ разных стран. В мире даже появилась в связи с этим «крылатая фраза» о русских: «300 не надо, хватит и одного».

Этот подвиг, несомненно, достоин высокого звания Героя России. Он, героический сын России,погиб на той войне,защищая невинных жителей Осетии. Прошу посмертно наградить Героя, мы верим в Вас.

В прошлом году соцсети по всему миру обошло фото российского пулеметчика, бесстрашно вставшего в одиночку на пути колонны грузинской мотопехоты. Выяснилось, что это фото рассказывает о событиях, происшедших в 2008 году после разгрома Грузинской армии. Её отступившие части перегруппировались и решили вернуться в Гори, но наткнулись на российский блокпост.

Офицеры колонны угрожали пулемётчику, чтобы тот отошел с дороги и пропустил их, на что он их “послал”, сообщали СМИ всего мира. Представители последних, которые двигались с колонной, так же пытались уговорить российского солдата уйти с дороги, на что получили тот же ответ.

В итоге колонна грузинского спецназа развернулась и двинулась туда, откуда приехала. Иностранные журналисты опубликовали статью под названием «Русские: 300 не надо, хватит и одного». Сразу после этого стало известно, что парня звали Бато Дашидоржиев. Несколькими днями позже он погиб в Южной Осетии.