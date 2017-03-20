Переговоры глав минобороны России и Японии совпали с периодом цветения сакуры

Сергей Шойгу заявил на встрече с министром обороны Японии Томоми Инадой о том, что приостановка сотрудничества военных ведомств двух стран по инициативе Токио в 2014-м никому не пошла на пользу.

Глава оборонного ведомства РФ отметил и положительную динамику, ведь диалог по линии экспертов продолжается, обсуждаются перспективы двустороннего военного сотрудничества и возможные способы реагирования на главную угрозу современности – международный терроризм.

Сотрудничество России и Японии укрепит доверие в оборонной сфере и обеспечит региональную стабильность. По словам Сергея Шойгу, укрепление оборонных связей России и Японии не должно отставать от динамики политических контактов.

В конце прошлого года состоялся официальный визит президента России Владимира Путина в Японию. Тогда было подписано большое количество документов, касающихся различных сфер сотрудничества.

– Нынешний визит российской делегации в Токио совпал с началом цветения сакуры, – заметил Шойгу. – Первый раунд диалога "2+2" проходил в ноябре 2013 года, в сезон красных кленов. Теперь можно сказать, что мы видели два самых прекрасных времени года в Японии. Надеюсь, что это будет доброй традицией.

Ранее Шойгу возложил венок к памятнику военнослужащим Сил самообороны, погибшим при исполнении служебных обязанностей в мирное время, пишет ТАСС.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







