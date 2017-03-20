Погода вынуждает водителей Хакасии быть осторожнее

20.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Перепады температур приводят к том, что на загородных трассах образуется гололедица и снежный накат. В связи с чем автовладельцам выбирать скоростной режим.

Изменения погодных условий, резкие колебания температуры окружающего воздуха и возможные осадки в виде мокрого снега приводят к образованию снежных заносов и зимней скользкости на автомобильных дорогах. Минтранс Хакасии просит автовладельцев выбирать скоростной режим в соответствии с погодой, соблюдать безопасную дистанцию, не совершать резких маневров и заблаговременно тормозить перед пешеходными переходами. Кроме того, нужно быть предельно внимательными на загородных трассах, соблюдать правила, не нарушать скоростной режим, не выезжать на встречную полосу, отметили в пресс-службе минтранса.

 

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