Россия дала крымчанам равноправие, достойное образование и медицину

Россия и Крым. Три года после воссоединения. В ответ на кровавый госпереворот в Киеве 16 марта 2014 года в Крыму прошел референдум, на котором 97% жителей полуострова высказались за вхождение в Россию на правах субъекта.

А уже 18 марта в Кремле Путин объявил: "Уважаемые члены Совета Федерации! Уважаемые депутаты Государственной Думы! Граждане России, жители Крыма и Севастополя! Основываясь на результатах референдума, который прошел в Крыму, опираясь на волю народа, вношу в Федеральное Собрание и прошу рассмотреть Конституционный закон о принятии в состав России двух новых субъектов Федерации: Республики Крым и города Севастополь, а также ратифицировать подготовленный для подписания Договор о вхождении Республики Крым и города Севастополь в Российскую Федерацию. Не сомневаюсь в вашей поддержке!"

Тут же сразу и состоялось подписание Договора о принятии Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации.

Событие вызвало небывалый всплеск патриотизма в российском обществе и гордости за свою страну. "Крымский консенсус" сплотил людей разных политических взглядов, образования и уровня доходов. Несмотря на трудности, с которыми столкнулась Россия после, — санкции и общую истерику на Западе — подавляющее большинство россиян по-прежнему верят, что все было сделано правильно.

Грандиозный митинг-концерт прошел 18 марта в Москве. В течение дня его посетили 150 тысяч человек. Выступали творческие коллективы и политики.

"Три года назад в марте, когда на Украине произошел переворот, отстранивший закон избранный власть, крымчане высказали свое слово. И, конечно, воля президента России, воля народа России позволила совершиться этому историческому событию", — отметил Владимир Васильев, руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме РФ, заместитель председателя Госдумы РФ.

"Крым был, есть и будет российским — иного не дано. И мы сегодня говорим спасибо крымчанам, которые три года назад проявили мужество и волю, сказали свое слово, что они — русские, что хотят жить в России", — сказал Сергей Миронов, руководитель фракции "Справедливая Россия" в Госдуме РФ.

"Если кто-то пытается что-то оспаривать, мы им всем говорим: навсегда, навечно над Крымом будет развиваться только русский флаг, никто никогда не посмеет к нему прикоснуться", — подчеркнул глава ЛДПР Владимир Жириновский.

Автор: Андрей Кондрашов

Когда стар и млад в эти дни третий год подряд выходят на площади, крымские власти даже не считают, сколько народа в этих людских реках. Принято говорить, и это близко к истине, что вышел весь Севастополь, весь Симферополь, вся Керчь и далее по карте. С марта 2011-го — дня референдума, по 18-е, когда отмечается День воссоединения с Россией, в Крыму поют, гуляют, обнимают друг друга, в том числе и журналистов, просто радуются.

"Для меня этот день, наверное, самый знаковый после 9 Мая, для каждого крымчанина. "Крымская весна" победила. 16 марта референдум проводили. Мы не сомневались, что результаты будут такими, что наших недругов приведут в угнетенное состояние. И все в это верили", — отметил глава Крыма Сергей Аксенов.

В Севастополе, а здесь "крымскую весну" изначально считали Третьей обороной города, даже цветы в эти дни несут именно героям Великой Отечественной на мыс Хрустальный, к памятнику солдату и матросу, защищавшим город от фашистов. Собственно, солдаты и матросы вместе ополченцами три года назад защитили и право народа на референдум.

"Севастополь — это геостратегический, историко-культурный центр России, форпост Причерноморья. Как и вся страна, я был мыслями и душой с Севастополем, с Республикой Крым. И мы начали новую страницу нашей славной истории, нашей страны", — сказал Дмитрий Овсянников, врио губернатора Севастополя.

Петь с Иосифом Кобзоном "День Победы" — для Севастополя традиция старая. На Нахимовской площади, у Графской пристани — десятки тысяч человек отмечают теперь победу на референдуме. И это — уже новая традиция.

Символ этой победы — тот самый бюллетень с голосования, правда, гигантский — разворачивают одновременно на площади в Симферополе. А ополченцы, как и казаки, которые пришли на помощь с Кубани и взяли под охрану границу с Украиной, идут маршем по улице Карла Маркса — еще одна новая традиция.

Этот маршрут уже считается историческим, потому что три года назад именно так ополченцы, вооруженные тогда щитами и черенками от лопат, шли защищать центр Симферополя, когда получили информацию о том, что в городе высадился бандеровский десант. Это сейчас на улицах людей улыбки, а на улицах праздник, а тогда все было иначе.

Вчерашние рабочие, врачи, бизнесмены и учителя в те холодные дни 2014-го были готовы к смерти каждый день. Они блокировали украинских силовиков, брали под контроль дороги, даже пытались взять аэропорт, чтобы не сели военные самолеты из Киева, стояли под дулами автоматов СБУ, пока из Севастополя не подошла помощь нашего спецназа.

"Спустя три года я опять в строю, наши ребята опять в строю, теперь уже в мирной жизни. Мой ребенок стоит рядом, машет российским флагом. Душа наполняется радостью, уверенностью в будущее. Спасибо", — признается Самвел Мартоян, в 2014 году — командир 4-й роты народного ополчения Крыма.

"Самое большое событие, которое произошло в моей жизни, — это именно возвращение на родную землю. Спасибо вам, родные россияне, за такой подарок. Мы столько мечтали, чтобы вернуться на родную землю. Никогда об этом не пожалели. Просто эмоции и чувства переполняют", — сказал Александр Бочкарев, председатель организации ветеранов МВД Крыма.

Обожженный Майданом "Беркут" тренируется на новой базе. Экипированный до зубов, теперь он в составе Росгвардии, а бывший командир Юрий Абисов — помощник главы Крыма по силовым структурам, со всем своим опытом борьбы с бандеровцами.

"Должен быть кулак, и он получился", — говорит Абисов.

На торжествах — почетный гость, старый друг России, лидер Сербской народной партии Ненад Попович. На крымском референдуме в 2014 году он возглавлял делегацию иностранных наблюдателей.

"Вопрос с Крымом решен. И решен навсегда. И это осознают все и западные страны и 95% западных политиков. Просто это не признается пока. Но, как время идет через год, два, три, четыре, потихоньку все начнут это принимать. Это будет факт", — уверен Попович.

Главный козырь Крыма — считает Ненад Попович — это абсолютная чистота юридической процедуры вхождения в состав России. Ни один западный комар действительно носа не подточит. Ослушавшись украинскую исполнительную власть, украинский же парламент Крыма законодательно привел полуостров к референдуму.

"Самое главное — депутатам угрожали. Можно к их деятельности в составе Крыма нахождения Крыма в Украине по-разному относиться, но именно в тот момент все свое мужество сконцентрировали и пришли, не побоялись этих орд и проголосовали", — подчеркнул Валерий Аксенов, депутат Госсовета Крыма.

Наверное, поэтому теперь есть еще одна традиция — праздничное шествие всегда заканчивается у стен Госсовета.

Площадь у Госсовета — тоже символ. Именно здесь народ поддерживал депутатов, когда те законодательно оформляли волю этого народа. Правда, перед этим именно здесь и пролилась кровь "крымской весны".

В страшной давке тогда погибли два человека и 79 были ранены. Крымско-татарские радикалы из Меджлиса и бандеровцы из Киева хотели захватить слишком самостоятельный парламент, но не смогли. Крымские диаспоры не поддержали. Куда больше симпатий у них вызывали ополченцы, а там 15-ю интернациональную роту возглавлял крымский татарин Энвер Куртаметов.

Во время "крымской весны" он встретил свою любовь — русскую девушку Марину. И вот прошло три года. В семействе – пополнение. Теперь у них большая интернациональная семья. И теща зятем не нарадуется. Дом как Крым в миниатюре.

"Рождаемость увеличилась на 11 % — это статистика. В Крыму у людей появился достаток кислорода. А при Украине они этого не чувствовали. Не было равноправия. У людей появилась возможность лечиться в больницах бесплатно. Открылось очень много школ. Раньше даже до операционных столов не доходили, потому что у людей не было денег", — вспоминает Энвер Куртаметов, помощник главы Крыма по межнациональным отношениям.

Энвер и Марина вспоминают случаи, когда в украинские времена даже пожарные требовали от погорельцев деньги на бензин, прежде чем выезжали тушить пожар. При России такое и представить не возможно, и козни украинской власти не страшны, будь то энергетическая, водная или торговая блокада. Им ответят.

"Мы – крымчане — очень сильный народ. Вы нас этим же закаляете. Они этого не понимают, потому им нечем думать. У них только эквивалент денег, суммы, а народ для них — это никто и ничто", — считает Энвер Куртаметов.

"Огромнейшие перемены за три года. Сделано очень много. Особенно вопросы инфраструктуры. Электроэнергетика своя, газ, дороги строятся. Строительство Керченского моста — сегодня это самый большой инфраструктурный проект в Европе", — сказал Ненад Попович.