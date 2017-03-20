Русская жена террориста из ИГИЛ рассказала о жизни с фанатиками 

Бюллетень Российского информационного центра по примирению сообщает, что к перемирию присоединились еще три населенных пункта в Сирии, а под контроль сирийской армии дополнительно перешли 15,5 квадратных километра территории страны.

Да и в уже освобожденных районах жизнь меняется к лучшему. Важна в этой связи оценка по Алеппо Марианн Гаасер — представителя Международного комитета Красного Креста в Дамаске.

"Могу подтвердить, что люди возвращаются назад. По нашим оценкам, 80 тысяч людей могут в ближайшее время вернуться в восточный Алеппо. Некоторые местные жители возвращаются, даже если их дома наполовину разрушены. Многие хотели бы вернуться, но не имеют такой возможности, поскольку их дома разрушены полностью. Люди очень привязаны к своим родным местам. В целом ситуация в Алеппо сейчас значительно улучшилась", — отметила Гаасер.

Тем временем российские саперы приступили к разминированию Пальмиры. В город прибыло новое подразделение сводного отряда Международного противоминного центра Вооруженных сил России — всего 187 человек и 32 единицы спецтехники.

Автор: Евгений Поддубный

Российские саперы, они вновь в Пальмире. Обследуют все объекты в историческом центре города: полуразрушенные храмы Бэла и Баалшамина, Римский амфитеатр, где боевики ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) уничтожили фасад, улицы древнего города. Только после этого специалисты смогут оценить ущерб, который причинили террористы объекту Всемирного наследия, и понять, возможно ли восстановить бесценные памятники. Параллельно инженеры проводят разминирование жилой части Тадмора.

В Пальмире на каждом доме — два русских слова: "Мин нет". Писали это саперы чуть менее года назад после первого освобождения Пальмиры. Теперь предупреждение неактуально. К фразе "Мин нет" добавляют месяц и год.

Только после того как российские специалисты проверят все улицы и строения города, сирийские инженеры смогут приступить к восстановлению электро- и водоснабжения, а люди вернутся в свои дома.

Всего в Тадмор прибыли 187 военнослужащих Российского противоминного центра. Евгений уже второй раз работает в Пальмире. Он говорит, что боевики за год многому научились. «Ставят фугасы грамотно. Растяжка стоит в одном месте, а сам заряд — в другом. То есть можно наступить впереди, а сработает сзади. И на дорогах имитируют. Делают свежую кладку. Открываешь – там фугас лежит», — рассказал он.

Саперы используют самое современное оборудование. Помимо миноискателей это генераторы радиопомех, детекторы взрывчатых веществ. Впереди идут кинологи. Служебную собаку не может заменить ни одно специальное устройство.

Российские саперы обнаружили фугас, который установили боевики псевдохалифата. Самодельное взрывное устройство установлено посредине дороги с расчетом на то, что проезжающий автомобиль приведет его в действие. Причем самодельное взрывное устройство сделано так, что извлечь его невозможно. Если переместить фугас, он взорвется.

В исторической части Пальмиры саперы фугасы не уничтожают, вывозят на специальный полигон и уже там взрывают. При этом боевые действия продолжаются в пятнадцати километрах от места, где работают российские специалисты.

В ходе боев был ликвидирован террорист, который призывал взрывать античные архитектурные комплексы и принимал в этом непосредственное участие.

Вообще положение псевдохалифата стремительно ухудшается. Боевики теряют былой контроль над ситуацией. главари ИГИЛ начали эвакуировать семьи из Ракии. Город сами радикалы называют столицей псевдохалифата.

"Вестям недели" удалось встретиться с женой Ислама Атабиева по прозвищу Абу Джигад. Он — гражданин России. В ИГИЛ отвечает за пропаганду на русском языке. Атабиев был правой рукой Умара Ашшани, министра войны ИГИЛ, пока тот был жив.

Светлана Атабиева до отъезда в Сирию проживала в Карачаево-Черкессии. Ее и троих детей Абу Джигад эвакуировал из Ракии. Светлана три года прожила на территории, которую контролируют фанатики. Она рассказывает о буднях в псевдохалифате.

"В центре города повесили труп без головы. Я это видела. Они часто там трупы вешали, чтобы люди видели, чтобы боялись что-то сделать", — вспоминает женщина.

Атабиева рассказывает, что ее муж сильно изменился после того, как стал боевиком ИГИЛ. Вот что говорил Абу Джигад, когда Светлана просила его вернуться домой, в Россию: я плакала, что постоянно домой хочу, а он сказал, что поедешь к маме, но если она не будет намаз делать, мы ее тоже убьем".

И это, пожалуй, — главное, что нужно знать о членах террористической группировки ИГИЛ с российским паспортами. В Сирии они просто готовятся к нападению.