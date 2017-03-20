Самый богатый «русский» по версии журнала Forbes – это Лёня Михельсон

Состояние совладельца "Новатэка" и "Сибура" издание оценило в $18,4 млрд

Совладелец "Новатэка" и "Сибура" Леонид Михельсон вновь возглавил ежегодный мировой рейтинг долларовых миллиардеров по версии журнала Forbes среди российских представителей. Его состояние издание оценило в $18,4 млрд, в глобальном рейтинге Михельсон находится на 46-м месте.

Отмечается, что в новый список вошли 96 представителей России, что на 19 больше, чем годом ранее. На втором месте среди российских участников рейтинга Forbes находится владелец "Северстали" Алексей Мордашов с состоянием в $17,5 млрд. В глобальном рейтинге Мордашов занимает 51-е место.

Третье место в рейтинге среди российских предпринимателей занял Владимир Лисин. Forbes оценило его состояние в $16,1 млрд, в мировом рейтинге издания он занял 57-е место (в 2016 году - 116-е место).

Увеличение российского участия в глобальном рейтинге, по мнению Forbes, обусловлено рядом серьезных факторов. В частности, российская экономика в 2016 году стабилизировалась, а ряд ключевых отраслей демонстрирует оживление. "Нефтяные котировки за год поднялись на 25%. Положительную динамику демонстрируют и другие сырьевые рынки, важные для России. Избрание президентом США Дональда Трампа дает основания смотреть в будущее российско- американских отношений (и шире - отношений с Западом) с осторожным оптимизмом", - отмечает Forbes.

Возглавил список богатейших людей мира один из создателей компании-разработчика программного обеспечения Microsoft Билл Гейтс. Его состояние оценивается в $86 млрд. За последний год оно увеличилось на $11 млрд. Как подчеркивает Forbes, ранее Гейтс уже 18 раз возглавлял рейтинг.

На втором месте финансист Уоррен Баффет, чье состояние достигло $75,6 млрд. Ему принадлежит инвестиционный холдинг Berkshire Hathaway. Замыкает первую тройку глава американской компании Amazon Джеффри Безос, владеющей также одноименным интернет- магазином. Его капитал достиг $72,8 млрд .