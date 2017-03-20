Счетная палата в 2016 вернула в федеральный бюджет около 11 млрд рублей

Глава ведомства сообщила, что было выявлено более 3,8 тысяч нарушений законодательства

Счетной палате удалось вернуть в федеральный бюджет в 2016 г. порядка 11 млрд рублей. Такой предварительный прогноз озвучила глава ведомства Татьяна Голикова в интервью программе "Воскресный вечер" на телеканале "Россия 1".

"По 2016 году мы подводим итоги. Итоги будут в апреле - мы будем представлять годовой отчет перед парламентом и президентом. В позапрошлом году, и, я думаю, 2016 год будет похожим, это около 11 млрд рублей", - сказала она.

Голикова пояснила, что над возвращением в бюджет 10,7 млрд рублей трудилось 800 человек инспекторского состава.

Ранее Голикова сообщала, что контрольное ведомство выявило в 2016 году более 3,8 тысяч нарушений законодательства, из них почти 900 нарушений в сфере госзакупок.