Счетная палата в 2016 вернула в федеральный бюджет около 11 млрд рублей

20.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Глава ведомства сообщила, что было выявлено более 3,8 тысяч нарушений законодательства

Глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова

Счетной палате удалось вернуть в федеральный бюджет в 2016 г. порядка 11 млрд рублей. Такой предварительный прогноз озвучила глава ведомства Татьяна Голикова в интервью программе "Воскресный вечер" на телеканале "Россия 1".

"По 2016 году мы подводим итоги. Итоги будут в апреле - мы будем представлять годовой отчет перед парламентом и президентом. В позапрошлом году, и, я думаю, 2016 год будет похожим, это около 11 млрд рублей", - сказала она.

Голикова пояснила, что над возвращением в бюджет 10,7 млрд рублей трудилось 800 человек инспекторского состава.

Ранее Голикова сообщала, что контрольное ведомство выявило в 2016 году более 3,8 тысяч нарушений законодательства, из них почти 900 нарушений в сфере госзакупок.

Еще из этой рубрики:

Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи:
 
Статья прочитана 10 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
76, за 0,238