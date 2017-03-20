Сирия, разминирование Пальмиры. Эвакуация американских наёмников из Ракки

20.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Сирия, разминирование Пальмиры. Эвакуация американских наёмников из Ракки

Боевики ИГИЛ (запрещена в РФ) начали эвакуировать свои семьи из Ракки - города, где расположена штаб-квартира псевдохалифата. То, что исламисты вывозят родственников, свидетельствует о том, что их положение быстро ухудшается.
 

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