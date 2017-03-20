Системы «Платон»: дальнобойщиков принуждают к протестам, заявили в МВД

- В МВД России поступило заявление от руководства общественного движения водителей большегрузов, в котором приводится информация о принуждении водителей к протестам, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - МВД России обеспечит объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение заявления по результатам которого будет принято решение в соответствии с законодательством.

Ранее сообщалось, что 27 марта дальнобойщики собираются провести бессрочную стачку с требованием отмены системы "Платон". Напомним, что с 15 апреля по решению правительства тариф "Платона" увеличится с 1,53 до 3,06 рубля за километр.