Системы «Платон»: дальнобойщиков принуждают к протестам, заявили в МВД

20.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Водители заявили в полицию, что их принуждают к участию в акциях протеста против системы

- В МВД России поступило заявление от руководства общественного движения водителей большегрузов, в котором приводится информация о принуждении водителей к протестам, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - МВД России обеспечит объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение заявления по результатам которого будет принято решение в соответствии с законодательством.

Ранее сообщалось, что 27 марта дальнобойщики собираются провести бессрочную стачку с требованием отмены системы "Платон". Напомним, что с 15 апреля по решению правительства тариф "Платона" увеличится с 1,53 до 3,06 рубля за километр.

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