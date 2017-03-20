Спортсмены из Хакасии взяли бронзу на международном турнире по настольному теннису

Спортсмены адаптивной школы «Ирбис» из Хакасии завоевали бронзу Международного турнира ITTF PTT Hungarian Open Factor 20 по настольному теннису среди лиц с ПОДА.

Международный турнир проходил с 14 по 20 марта в городе Эгер (Венгрия). за звание сильнейших боролись представители 16 стран. Григорий Исаков, Александр Соколов и Игорь Лунг из Хакасии представили Россию. 3 место в личном зачёте - занял Григорий Исаков. Также он вместе с Александром Соколовым, взял бронзу в командном зачёте.

Как отметила тренер теннисистов Ирина Мордакина: «Соревнования прошли на высоком организационном уровне. В турнире приняли участие спортсмены, которые входят в 10 сильнейших игроков мира в своём классе».

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