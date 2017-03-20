Спортсмены из Хакасии взяли бронзу на международном турнире по настольному теннису

20.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Спортсмены адаптивной школы «Ирбис» из Хакасии завоевали бронзу Международного турнира ITTF PTT Hungarian Open Factor 20 по настольному теннису среди лиц с ПОДА.

Международный турнир проходил с 14 по 20 марта в городе Эгер (Венгрия). за звание сильнейших боролись представители 16 стран. Григорий Исаков, Александр Соколов и Игорь Лунг из Хакасии представили Россию. 3 место в личном зачёте - занял Григорий Исаков. Также он вместе с Александром Соколовым, взял бронзу в командном зачёте.

Как отметила тренер теннисистов Ирина Мордакина: «Соревнования прошли на высоком организационном уровне. В турнире приняли участие спортсмены, которые входят в 10 сильнейших игроков мира в своём классе».

 

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