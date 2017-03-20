США помогли Украине уничтожить собственную военную авиацию, доставшуюся от СССР

В 1992 году по количественным показателям военная авиация Украины уступала только авиации США, России и Китая.В январе-феврале 1992 года личный состав авиационных частей, которые находились на территории Украины, был приведен к присяге на верность народу Украины. 25 лет назад, 17 марта 1992 года, было начато создание ВВС.Отдельным приказом Министра обороны Украины № 28 от 5 марта 1992 года все части, соединения и объединения ВВС СССР, дислоцировались на Украине, были введены в состав Вооруженных Сил Украины. На их основе были сформированы ВВС Украина.Датой создания Военно-Воздушных Сил Украины считают 17 марта 1992 г. В этот день, согласно директиве начальника Главного штаба Вооруженных Сил Украины, на базе штаба 24-ой Воздушной армии в г. Виннице было начато формирование Командования ВВС. Первым командующим ВВС Украины был назначен генерал-лейтенанта Валерия Васильева (23.04.1992-18.02.1994), который 5 мая 1992 г. доложил Министру обороны Украины Константину Морозову о выполнении задачи по формированию Командования ВВС.В дальнейшем ВВС Украины возглавляли генерал-полковник Владимир Антонец (18.02.1994- 19.05.1999), генерал-полковник Виктор Стрельников (19.05.1999-29.07.2002), генерал-лейтенант Ярослав Скалько (29.07.2002-13.12.2004).Именно этим генералам-летчикам вместе с коллективом Командования и штаба ВВС Украины надлежало привести авиационную группировку, доставшуюся Украине от СССР, к состоянию, которое бы обеспечивало надежную защиту воздушных рубежей и отвечало финансовым возможностям молодого независимого государства.На начало 1992 г. ВВС Украины получили 10 авиационных дивизий, 22 отдельных авиаполка, 9 отдельных эскадрилий. Всего - около 700 военных частей, 2800 летательных аппаратов (среди них почти 1700 боевых, с 42 новыми стратегическими бомбардировщиками включительно) и около 150 тыс. человек личного состава. Еще одна дивизия ракетоносцев (Ту-22М3 и Ту-16К), пять отдельных полков и пять эскадрилий были в морской авиации. По количественным показателям военная авиация Украины в 1992 году уступала только авиации США, России и Китая, а по качественным (учитывая наличие 19 Ту-160, 23 Ту-95МС, 43 Ту-22М3, 22 Ту-22М2 и 33 Ту-22КД с ядерными крылатыми ракетами Х-55 и Х-22) - только США. Для страны с 52-миллионным населением и территорией 603,6 тыс. кв. км, провозгласившей безъядерный статус и не имевшей глобальных амбиций, такая воздушная мощь была явно чрезмерной.Начался процесс реорганизации и сокращения военной авиации в пределах оборонной достаточности. К концу 1993 года авиация уменьшилась на сотню воинских частей и 50 тыс. человек личного состава. Воздушных армий было оставлено только две (5-ая и 14-ая), переформирован ряд объединений и соединений, созданы авиационные группы дальней (АГр. ДА) и военно-транспортной авиации (АГр. ВТА). В Крыму создан Государственный авиационный научно-испытательный центр - ГАНИЦ, включавший в себя знаменитый комплекс «НИТКА». В состав ВВС передали также армейскую авиацию Сухопутных войск.В мае-сентябре 1992 года, по приглашению украинской диаспоры, в турне по Канаде и США отправилась группа летчиков на истребителях МиГ-29. Их показательный пилотаж на авиашоу в 30 различных городах стал для граждан США и Канады своеобразным открытием молодого Украинского государства.Первый опыт организации и осуществления миротворческих операций ВВС Украины (кроме вертолетов ВВС, в миссии принимали участие вертолетчики ВМС Украины) получили в октябре 1993 года, оказывая помощь народу Грузии в эвакуации и спасения мирного населения во время первого грузино-абхазского конфликта.В 1993-1996 годах были сняты с вооружения все устаревшие типы самолетов. Парк фронтовой авиации составляли бомбардировщики Су-24М, истребители Су-27 и МиГ-29, штурмовики Су-25, разведчики Су-24МР. В дальней авиации сохранили только ракетоносцы Ту-22М3.В оборонительную доктрину государства «не вписались» стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС. Без ядерных боеголовок для крылатых ракет Х-55СМ, которые в 1992-1995 годах были переданы России, они стали просто очень дорогими «военными игрушками». Поэтому управление АГр. ДА было ликвидировано, подразделения переданы в состав 13-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии (тбад), а самолеты поставлены на консервацию.АГр. ВТА переформировали в 7-ую военно-транспортную авиадивизию (втад). Из состава войск ПВО и ВМС Военно-Воздушные Силы взяли части истребительной (МиГ-29, Су-27) и штурмовой (Су-25) авиации. Одновременно подразделения армейской авиации были переданы обратно в состав Сухопутных войск.К середине 1990-х было завершено формирование ВВС и начат процесс их реорганизации: воздушные армии были переформированы в авиационные корпуса. Им, как и раньше, подчинялись авиационные дивизии, в состав которых входили авиаполки, базы и подразделения связи и обеспечения.Летный состав для ВВС стали готовить в Харьковском институте летчиков, созданном на базе трех авиационных училищ, а инженерно-технический - в Киевском институте ВВС. В 1994 г. Центр боевой подготовки морской авиации в Николаеве было передан ВВС и преобразован в 33-й Центр боевой подготовки ВВС Украины.Общее количество личного состава ВВС за пять лет сократилась до 60 тыс. человек.В начале августа 1996 года на авиационном полигоне «Киево-Александровка» были проведены первые в истории ВВС Украины большие летно-тактические учения с участием всех родов авиации (96 боевых самолетов). На них отрабатывали удары обычным и высокоточным оружием, воздушные бои и поисково-спасательные операции.С 1996 г. украинские пилоты уже регулярно участвовали в крупных авиационных праздниках в Европе. Полковник Николай Коваль получил переходный титул «Суперкинг воздуха» за пилотаж на истребителе Су-27 на Королевском международном авиашоу Air Tattoo‘96 в Великобритании. На Air Tattoo‘98 награду за пилотаж получил экипаж военно-транспортного Ан-72 летчика-испытателя полковника Алексея Ванеева. Неоднократными призерами различных шоу были также пилоты Су-27 Иван Черненко и Федор Тищук.24 августа 1997 г. над аэродромом киевского аэроклуба «Чайка» состоялся первый воздушный парад, посвященный Дню независимости. Впервые перед зрителями выступила пилотажная группа ВВС «Украинские соколы» в составе шести истребителей МиГ-29, которые пилотировали летчики-испытатели. Группа покорила сердца миллионов зрителей во время выступлений в Великобритании, Чехии, Словакии, Румынии, Турции, и была удостоена многих наград.В июне 1998 года в рамках программы «авиабаз-побратимов» украинский военный летчик подполковник Иван Черненко на истребителе Су-27 совершил трансатлантический перелет в США - из Миргорода на базу Сеймур-Джонсон 4-го истребительного авиакрыла ВВС США.Летом 1999 г. пятерка МиГ-29 85-го иап во главе с генералом Виктором Стрельниковым осуществила посадку на участок автострады.В 2000 г. два экипажа 831-го иап из Миргорода на самолетах Су-27 выполнили боевые пуски ракет класса «воздух - воздух» по воздушным мишеням на полигоне Ашулук в Астраханской области, а Ил-76 25-й втап десантировал украинских спортсменов на Северный полюс во время первой национальной экспедиции «Украина - Северный полюс-2000». Украинские «Бэкфайры» Ту-22М3 в 2000 г. выполнили боевые пуски крылатых ракет Х-22: два экипажа 185-го тбап из Полтавы преодолели более 4000 км и поразили учебные цели в Баренцевом море.24 августа 2001 г. над Киевом в парадном строю ВВС Украины в честь десятилетия независимости Украинского государства прошли все типы боевых самолетов и вертолетов, авиация ВМС и самолеты ОКБ им. О. К. Антонова.С 1993 г. продолжались переговоры о передаче России стратегических ракетоносцев. Несмотря на отсутствие результата, правительство Украины в 1997 г. обратилось к США с просьбой финансировать ликвидацию самолетов в рамках «Программы совместного уменьшения угрозы». Утилизация требовала огромных денег: на каждый Ту-160 - около 200 тыс. долл., на Ту-95МС - 167 тыс. долл. Лишь после того, как первые восемь самолетов пустили под нож, 8 октября 1999 года в Ялте было подписано межгосударственное соглашение с РФ о передаче ракетоносцев в счет погашения газовых долгов Украины. Восемь Ту-160, три Ту-95МС и 575 крылатых ракет Х-55СМ было за 285 млн. долл. передано России.К сожалению, большую часть мощных «стратегов» (11 Ту-160 и 23 Ту-95МС, а также 483 крылатые ракеты Х-55 к ним) пришлось утилизировать из-за нехватки средств на их содержание. Процесс был завершен в мае 2001 года. Один Ту-160 и один Ту-95МС были переданы в музей Дальней авиации в Полтаве.Недостаточное финансирование Вооруженных Сил заставило в 1999-2003 годах осуществить очередное их сокращение. Дивизионные звенья ликвидировали, и с 2001 года система управления Военно-Воздушными Силами имела только три уровня: Командование ВВС - авиационный корпус - авиационные базы (авиационные полки).Была сформирована 35-ая АГ (ОП) - авиагруппа (оперативного назначения) со штабом в Полтаве и Учебное авиационное командование (УАК) со штабом в Харькове. Создали единое военное учебное заведение - Харьковский институт ВВС. Киевский институт ВВС ликвидировали, и на его базе создали авиационный факультет Национальной академии обороны.В течение 2002 года из боевого состава вывели 170 самолетов, а в 2003-м на базы хранения отправили еще 120. Было расформировано немало авиаполков и отдельных эскадрилий.Однако очередное сокращения не привело к улучшению финансирования боевой подготовки войск, и военное руководство страны попыталось найти выход в создании Объединенных сил быстрого реагирования (ОСБР). В их состав вошли наиболее боеспособные части, которые должны были обеспечивать боевой подготовкой на уровне, близком к стандартам НАТО. Остальные подразделения обеспечивали горючим и запасными частями по остаточному принципу.С 2003 года в состав ВВС Украины входило 10 авиаполков: четыре истребительные (на Су-27 и МиГ-29), два бомбардировочных (на Су-24М), два штурмовых (Су-25), транспортный (Ил -76МД) и разведывательный (Су-24МР), всего 392 боевых самолета, а также отдельный полк ДПЛА, оснащенный беспилотными разведчиками ВР-2 «Стриж».Решение о постепенном выводе из боевого состава Ту-22М3 было принято в октябре 2000 года. К апрелю 2006 года были ликвидированы все 60 «Бекфайров» и утилизировано 423 ракеты Х-22 к ним. Работы проходили в рамках «Программы совместного сокращения угрозы» при помощи американской фирмы «Рейтеон» и при финансировании США.В декабре 2004 года Вооруженные Силы Украины перешли на трехвидовую структуру, включающую в себя Сухопутные войска, ВМС и Воздушные Силы. Поэтому дальнейшая история военной авиации Украины продолжается в составе вновь созданного вида. Но это уже совсем другая история ...