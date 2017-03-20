Стивен Хокинг, Анджелина Джоли и Леди Гага отправятся в космос

Британский учёный заявил о своём намерении отправиться в путешествие по атмосфере на корабле Virgin Galactic.

В интервью телепрограмме Good Morning Britain Хокинг рассказал, что счастливым его делают трое детей, а теперь ещё и возможность отправиться в космос.

– Я думал, что никто меня не возьмет, но владелец космического корабля Ричард Брэнсон предложил мне место на Virgin Galactic, и я тут же согласился, – приводит слова физика «Коммерсант» со ссылкой на «The Times».

Планер Virgin Galactic предназначен для туристических полётов до высоты около ста километров. Он направится к границе атмосферы Земли с космосом, но без выхода на орбиту. Стоимость путешествия для каждого пассажира будет составлять порядка 200 тысяч долларов. Билеты уже забронировали около 800 человек, в том числе, актриса Анджелина Джоли и певица Леди Гага, пишет lenta.ru.

В конце сентября прошлого года издание «The Guardian» опубликовало отрывок из книги Хокинга «Как создать космический корабль», в которой автор призвал человечество покорять другие планеты.

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