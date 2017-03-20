Украина: в здание полиции выстрелили из противотанкового гранатомета. Це Европа!

20.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Украина: в здание полиции выстрелили из противотанкового гранатомета. Це Европа!

В ночь на 20 марта в Ровно неизвестный выстрелил из противотанкового гранатомета в здание управления патрульной полиции. Взрывом повреждена стена и крыша гаражного помещения.

Символично, что ЧП произошло на ул. Степана Бандеры. В пресс-службе ГУ нацполиции Ровенской области уточнили, что взрыв произошел около 3 часов ночи. При осмотре места происшествия правоохранители обнаружили тубус от РПГ-22.

Во время взрыва в помещении гаражного бокса, переоборудованного под тренажерный зал, никого не было.

В городе и области введен план «Перехват», усилены меры «по обеспечению общественной безопасности и порядка».

Типичная Украина: в здание полиции в Ровно выстрелили из противотанкового гранатомета (ФОТО) | Русская весна
Типичная Украина: в здание полиции в Ровно выстрелили из противотанкового гранатомета (ФОТО) | Русская весна
Типичная Украина: в здание полиции в Ровно выстрелили из противотанкового гранатомета (ФОТО) | Русская весна
Типичная Украина: в здание полиции в Ровно выстрелили из противотанкового гранатомета (ФОТО) | Русская весна
Типичная Украина: в здание полиции в Ровно выстрелили из противотанкового гранатомета (ФОТО) | Русская весна
Типичная Украина: в здание полиции в Ровно выстрелили из противотанкового гранатомета (ФОТО) | Русская весна

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