Украина: в здание полиции выстрелили из противотанкового гранатомета. Це Европа!

В ночь на 20 марта в Ровно неизвестный выстрелил из противотанкового гранатомета в здание управления патрульной полиции. Взрывом повреждена стена и крыша гаражного помещения.

Символично, что ЧП произошло на ул. Степана Бандеры. В пресс-службе ГУ нацполиции Ровенской области уточнили, что взрыв произошел около 3 часов ночи. При осмотре места происшествия правоохранители обнаружили тубус от РПГ-22.

Во время взрыва в помещении гаражного бокса, переоборудованного под тренажерный зал, никого не было.

В городе и области введен план «Перехват», усилены меры «по обеспечению общественной безопасности и порядка».