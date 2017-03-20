Умер Девид Рокфеллер, глава клана и фракции Мирового Правительства

20.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Умер Девид Рокфеллер, глава клана и фракции Мирового Правительства

В День Весеннего Равноденствия, ровно месяц спустя со дня убийства постпреда России при ООН Виталия Чуркина на 102-м году жизни скончался американский миллиардер Дэвид Рокфеллер, сообщают СМИ.

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Рокфеллер умер в понедельник утром в своем доме в Покантико Хиллз в Нью-Йорке. Представитель семьи подтвердил его смерть, сообщает The New York Times.

Рокфеллер - представитель легендарной американской династии, внук первого в истории долларового миллиардера Джона Рокфеллера, младший брат 41-го вице-президента США Нельсона Рокфеллера. Был председателем банка «Чейз Манхеттен», который после слияния с J.P. Morgan % Co стал носить имя JPMorgan Chase.

Издание отмечает, что Рокфеллер может стать последним более-менее заметным представителем семьи, которая сократила свое влияние на мировой арене.

Цитата из автобиографии:

Мы благодарны “The Washington Post», «The New York Times», журналу «Time» и другим выдающимся изданиям, руководители которых почти сорок лет посещали наши встречи и соблюдали их конфиденциальность. Мы были бы не в состоянии разработать наш план мироустройства, если бы все эти годы на нас были обращены огни прожекторов. Но в наше время мир искушённее и готов шагать в сторону мирового правительства. Наднациональный суверенитет интеллектуальной элиты и мировых банкиров, несомненно, предпочтительнее национального самоопределения, практиковавшегося в былые столетия

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