Упадок технической журналистики в России надо преодолеть

Про бедственное состояние отечественной журналистики известно давно. Давайте еще раз ее помянем:







На эту тему, кстати, в свое время негодовал Рогозин - в новостях по госканалам показывают какую-то полную шнягу, вместо того, чтобы рассказывать о реальных успехах в стране - о новых заводах, производствах, изобретениях, проектах... Словно какой-то заговор молчания. Думаю, дело в не злобном умысле темных сил, а в том, что выросли целые поколения кретинов, для которых новый завод - это не повод для репортажа, ибо неинтересно. Это же не развод Галкина с Басковым и не съезд "Единой России".



У нас сегодня крайне тяжело получить качественную инфу о том, что происходит в реальном секторе экономики и т.д. Если бы не интернет-проекты типа "сделано_у_нас" или "руксперт" фрицморгена, вообще был бы информационный вакуум. Иногда натыкаешься на какую-нибудь новость о запущенном еще пару лет назад сверхсовременном производстве чего-либо, или о морском порте, возведенном на каком-нибудь Таймыре без всякой огласки в СМИ, и просто диву даешься. Как же так?! А почему страна не в курсе? А потом удивляемся, что у нас такая сильная ностальгия по Сталину и святая уверенность народа в том, что "олигархи всё разворовали и развалили", "доедаем остатки советского наследия".











На мой взгляд, проблему низкого качества и поверхностности российской журналистики надо начинать решать с одного очевидного и давно назревшего шага - разгонять и закрывать все журфаки.



Сам по себе, журфак - это абсурд. Нет такой научной дисциплины - журналистика. Следовательно, не может и не должно быть никаких соответствующих факультетов в вузах. Журналистами должны становиться профессионалы в той или иной области, люди, получившие хорошее высшее образование по конкретному направлению (экономика, история, право, инженерное дело...), но никак не хипстеры, которым Собчак лекции читает, а они мечтают писать модные колонки для таких же идиотов, протирать штаны в модных офисах и барах.



P.S.

А вот, собственно, сам рассказ об энергетическом проекте в Ульяновской области:



"В 2017 году финская компания Fortum завершит строительство первого ветропарка. Его расчетная мощность составит 35 МВт, а в перспективе планируется довести ее до 350 МВт. К 2024 году совокупная мощность ветрогенерирующих установок в регионе может достичь 1 ГВт. Таким образом, через семь лет до 30% электроэнергии, которую будут использовать в Ульяновской области, будет производиться с помощью ветра. Стоимость ветропарка составляет 65 млн евро. Средства вкладывает финская компания, которая специализируется на альтернативных источниках энергии и развивает бережное отношение к энергии у потребителей.



По словам главы Ульяновской области Сергея Морозова, на развитие альтернативных источников энергии их подтолкнула непростая ситуация: в промышленно-развитом регионе сложился дефицит энергии, которую приходится закупать у «соседей». А из-за полного отсутствия традиционных сырьевых энергоносителей единственным выходом стало строительство ветроустановок по генерации энергии — благо, ветра в регионе более чем достаточно.



Сергей Морозов также рассказал «Инвест-Форсайту» о планах по локализации производства ветрогенераторов в самой Ульяновской области. Согласно его словам, в регионе успешно функционирует завод композитных материалов, который в перспективе может участвовать в локализации производства по проекту. Кстати, в 2016 году Правительство Ульяновской области договорилось с китайской компанией Dongfang Electric Wind Power Co., Ltd (DEW) о сотрудничестве в создании производства лопастей для ветрогенераторов. Поскольку лопасти современных ветроэнергетических установок имеют огромные размеры — более 50 метров, — производить их нужно недалеко от площадки будущей электростанции. Поэтому в регионе планируется развернуть производство башен, лопастей, электротехнических компонентов, защитных покрытий. Есть у региона и возможности по выпуску турбин для ветрогенераторов, что также может быть использовано для локализации производства. Это тем более важно, что в соответствии с постановлением Правительства РФ и требованиями Минпромторга, которые регулируют рынок возобновляемой энергетики, большую часть компонентов и базовых материалов для нее необходимо производить в России.



Помимо чисто технических и технологических вопросов, успешно решается и кадровая проблема. В Ульяновском государственном техническом университете уже появилось новое направление подготовки специалистов по альтернативным источникам энергии. Таким образом, к моменту запуска последней очереди ветропарка регион сможет обеспечить его обслуживание собственными кадрами".



Где-то в 2003 году я ездил в командировку в Ульяновскую область и узнал тогда, что это был если не самый, то один из самых бедных регионов страны. А в последнее время частенько слышу про нее только хорошее. По крайней мере, тенденции там явно обнадеживающие.