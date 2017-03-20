В Абакане на глазах у детей подрались пешеход и водитель

20.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Мужчины что-то не поделили и устроили словесную перепалку, которая переросла в драку.

Сегодня утром в Абакане пешеход и водитель  иномарки устроили драку. Потасовку зафиксировала камера наружного видеонаблюдения. В 7:39 мужчина с двумя детьми переходил проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Водитель иномарки, пропускавший пешеходов, начал движение до того, как люди оказались на тротуаре. такое поведение автолюбителя мужчине, видимо не понравилось и он пнул легковушку. Оскорблённый водитель вышел, чтобы разобраться с обидчиком. 

Пешеход оставил детей на тротуаре, а сам вступил в словесную перепалку с автовладельцем, позже мужчины начали драться, за всем происходящим наблюдали ребятишки. В итоге водитель бросил пешехода на асфальт, после чего конфликт стал угасать, вмешались и неравнодушные прохожие. Потасовка длилась меньше двух минут, мужчина сел в свою иномарку и уехал.

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