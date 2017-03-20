В Черногорске подросток, цепляясь за электроопору, час удерживал бездыханное тело друга

ЧП произошло в районе поселка 3 шахты 19 марта в 17:00.

Два юноши в возрасте 15-16 лет пробрались на территорию частного предприятия и залезли на опору ЛЭП мощностью 35 кВ. Возможно, подросткам захотелось острых ощущений. Пользователи соцсети предположили, что мальчишек потянуло полюбоваться красотами города или сделать экстримальные селфи. Самостоятельно спуститься на землю несовершеннолетние не смогли. Одного из них ударило током. Прибывшие к месту ЧП спасатели, дождались, пока высоковольтную линию обесточат и заземлят. После этого началась операция по спасению детей. Пока велась подготовка к операции, а это заняло около часа, мальчик держал своего друга, находившегося без сознания, и не давал ему сорваться вниз. Ребят спустили на землю и передали медикам. У пострадавшего прощупывался пульс. Позже появилось сообщение, что ребенок скончался в медучреждении, пишут пользователи в паблике Сейчас Черногорск.

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