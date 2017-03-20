В Хакасии каждый второй выпускник-девятиклассник выбирает рабочую профессию

20.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В связи с чем материально-техническая база техникумов и колледжей постоянно обновляется, в ссузах открываются новые специальности.

В прошлом году в Хакасии был увеличен прием по профессиям строительного профиля и сферы жилищно-коммунального хозяйства. Увеличена подготовка специалистов туристической сферы и сельского хозяйства за счет открытия новых профессий и специальностей. Стоит отметить, что материально-техническая база техникумов и колледжей обновляется в соответствии с международными требованиями: ремонтируются мастерские и общежития, приобретаются новое оборудование и расходные материалы в ссузы. Потенциальные работодатели берут студентов на практику, помогают учреждениям приобретать современное учебное оборудование, сообщили в пресс-службе министерства образования и науки РХ.

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