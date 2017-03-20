В Хакасии перевозчик самовольно ввёл лимит на льготный проезд

Предприниматель по четыре раза в неделю нарушал социальные права граждан.

Купить билет на маршрут «Абакан – Подсинее» по льготной цене пассажиры могли трижды в неделю. В остальные дни их заставляли приобретать проездной документ по полной цене.

Прокурор Абакана пресек незаконную деятельность индивидуального предпринимателя. Алтайский районный суд и Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда РХ заставили перевозчика ежедневно перевозить граждан, имеющих право на соцподдержку, по льготным билетам, сообщает руководитель пресс-службы прокуратуры Хакасии Дарья Михайленко.

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