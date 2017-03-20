В Хакасии руководителем республиканской больницы вновь станет Владимир Костюш

20.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Эту информацию Владимир Федорович подтвердил лично. Сегодня он провел совещание с администрацией лечебного учреждения.

Официального приказа о назначении главным врачом ведущего лечебного учреждения республики пока нет, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения РХ. Владимир Федорович занимает пост председателя комитета Верховного Совета РХ по здравоохранению и социальной политике. О том, что Владимир Костюш покинет пост в парламенте ради работы в республиканской больнице имени Г.Я. Ремишевской на прошлой недели сообщили журналисты местных СМИ. На вопрос корреспондента газеты «Хакасия», кто станет его преемником в комитете Верховного Совета РХ, Владимир Федорович, сообщил, что вероятнее всего его коллега, Николай Михеев.

 

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