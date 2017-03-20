В Хакасии в прошлом году стало на 136 врачей больше

В здравоохранении республики трудится 1826 врачей и 4917 средних медицинских работников.

За год на 13 процентов увеличилось число специалистов до 36 лет. В 2016 году выросло количество врачей по таким дефицитным специальностям как «анестезиология – реаниматология» - на 11,5 процента, «терапия» - на 9 процентов. Эти цифры прозвучали в докладе министра здравоохранения Хакасии Натальи Коган на коллегии минздрава по итогам года. Основным механизмом устранения кадрового дисбаланса является целевая подготовка, эффективность которой в прошлом году составила 87,5 процента. Развитие этого направления остаётся одной из приоритетных задач на нынешний год.

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