В Хакасии все желающие бегали по горам и любовались видами

В республике прошёл второй трейловый забег. На этот раз бегуны покоряли перевал Черёмуховый.

Накануне в посёлке Черёмушки состоялся трейловый забег. Это вторые подобные соревнования. Первые прошли на горе Кюн Таг в Усть–Абаканском районе. На этот раз спортсмены из Хакасии и Красноярского края бежали через перевал Черёмуховый, откуда открывается чудесный вид на хребет Борус и гору Гладенькая.

Официальные старты в дисциплине трейлраннинг (бег по природному рельефу) в республике раньше не проводились. Организовать их решили энтузиасты, а поддержку нашли в Федерации альпинизма и скалолазания Хакасии, а также в госкомтуризме региона.

«В Хакасии сама природа создала все условия для горного бега. В августе на Ивановских озерах планируем провести чемпионат республики по скайраннингу (бег на высоте более 2000 метров). Один из самых легкодоступных видов спорта – это бег, а совместить его с горами – это, наверное, лучшее, что можно придумать: бежишь, любуешься видами, вдыхаешь свежий воздух», — рассказывает Александра Бочагова, один из организаторов трейловых забегов в Хакасии.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







