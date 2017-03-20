ВДВ, ВКС и Черноморский флот поборются с условными террористами в Крыму

Военнослужащие Воздушно-десантных войск, Черноморского флота и Воздушно-космических сил России отработают действия совместные против боевиков в рамках командно-штабных учений в Крыму.

«В ходе практического розыгрыша десантники отработают различные способы ведения противодесантной обороны во взаимодействии с силами Черноморского флота. Затем при поддержке самолетов ВКС они завершат уничтожение противника в глубине территории полуострова, после чего перейдут к обороне важных рубежей и районов», - сообщил журналистам командующий ВДВ Андрей Сердюков.

Ранее стало известно, что на полигоне Опук в Крыму стартовали масштабные военные учения, участие в которых принимают 2,5 тысячи военнослужащих, среди которых - десантники из трех соединений: Новороссийской десантно-штурмовой дивизии, Камышинской и Улан-Удэнской отдельных десантно-штурмовых бригад.

Фото: Минобороны РФ