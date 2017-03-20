Во имя новой жизни

В Абакане прошёл всероссийский образовательный форум «Теория и практика анестезии и интенсивной терапии в акушерстве и гинекологии».

В течение двух дней, 16 и 17 марта, специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярского края и Хакасии обменивались знаниями и опытом в области акушерства и гинекологии. Примечательно, что форум состоялся в преддверии открытия республиканского перинатального центра.

— В строительство перинатального центра вложилась вся Хакасия, и его атмосфера важна для всей нашей республики, для каждой семьи. На наших глазах рождается действительно исторический объект, который десятилетиями будет служить республике и в котором появятся на свет многие поколения будущих жителей Хакасии! Напомню, что по критерию численности населения Хакасии был не положен перинатальный центр, но с учётом хорошей рождаемости мы смогли защитить этот социально значимый объект, заручившись личной поддержкой президента России Владимира Путина. Для нас важно, чтобы в нём работали истинные профессионалы своего дела, медицинские работники с высокой квалификацией, — отметил глава Хакасии Виктор Зимин.

На форуме обсуждались самые острые проблемы анестезии и интенсивной терапии в акушерстве с учётом современного этапа развития перинатальных центров и внедрения новых технологий диагностики и лечения. Преждевременные роды, профилактика и лечение послеродовых осложнений, инновации в применении анестезии, методы борьбы с сепсисом в акушерской практике, обезболивание родов — эти и другие вопросы также были рассмотрены. Интерактивные лекции для участников форума подготовили специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Красноярска. Формат мероприятия позволил вести дискуссии и обмениваться мнением в режиме реального времени.

С основным докладом выступил Ефим Шифман, президент ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов, эксперт по анестезиологии и реаниматологии Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. Он высоко оценил работу специалистов в сфере акушерства и гинекологии Хакасии.

— Большие надежды возлагаем на республиканский клинический перинатальный центр, на базе которого будут сконцентрированы последние технологии в этой сфере. И важно, что форум предоставил нам возможности для повышения качества оказания медицинской помощи, — сказала заместитель министра здравоохранения Республики Хакасия Елена Быкова.

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