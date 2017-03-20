Волошина открыла рот и обвешала Россию маразмом со всех сторон в эфире программы "Обозреватель.LIVE" заявила, что "голодная Россия" скоро будет менять Крым на еду.

По словам публициста, президент России Владимир Путин ошибочно ожидал, что в мире согласятся с воссоединением Крыма и России.

"Путин преувеличил свои возможности. Есть такая русская пословица "давеча не то, что теперича". Мир не признает оккупацию", - сказала она.

Волошина утверждает, что Россия продолжит "деградировать", но в отличие от СССР, который имел самодостаточную экономику, не сможет себя ничем обеспечить. Журналистка заявила, что в Российской Федерации разрушено 75% инфраструктуры, однако не привела источник этой цифры.

"Согласно экономическим показателям самой РФ у них 75% разрушения инфраструктуры. Я хочу напомнить, что 75% в Европе – это последствия Второй Мировой войны… В России исчезают города… Они не справятся в изоляции, не справятся без мира. Поэтому РФ будет деградировать, денег будет все меньше. Рано или поздно они будут менять Крым на еду, как в свое время Советский Союз времен Горбачева обменял на еду Восточную Германию", - заключила гость программы.

Ранее Ruposters приводил высказывания другого гостя "Обозреватель.LIVE" - украинский военный эксперт Олег Жданов рассказал, что ВСУ могут "гнать российскую армию", поскольку больше суток против украинцев она не продержится.