«Хакасэнерго» присоединяет участки льготников, получивших бесплатную землю, к электросетям

Однако не все потребители электричеством пользуются.

За 2016 год ОАО «Хакасэнерго» присоединило к линиям электропередачи более 3500 новых потребителей. За год электроэнергия появилась в домах 3208 новых потребителей – в основном жителей новостроек, а также владельцев дачных участков, сообщили в пресс-службе ПАО «МРСК Сибири» – «Хакасэнерго». Подключены к системе энергоснабжения и 349 объектов юридических лиц – социально-значимые учреждения, крестьянско-фермерские хозяйства, производственные цеха, магазины и так далее Больше всего новых абонентов появилось в Усть-Абаканском, Алтайском и Аскизском районах, а также в пригородах Абакана и Черногорска. В соответствии с техническими условиями общая мощность вновь присоединенных к электрическим сетям энергокомпании объектов составила 71 тысячу киловатт (для сравнения: такой объем мощности сопоставим с потреблением электроэнергии половины города Абакана).

Основная часть заявителей, как и в предыдущие годы, – льготники. Стоимость технологического присоединения для этой категории граждан составляет всего 550 рублей. Остальные средства, необходимые для осуществления работ, закупки материалов и оборудования, которые составляют от десятков до нескольких сотен тысяч рублей за один проект, компания выделяет в рамках ежегодной инвестиционной программы.

1850 потребителей были подключены к уже имеющимся на территории электросетям, а для 1650 понадобилось строительство новых ЛЭП. В 2016 году было возведено около 130 километров новых линий электропередачи и установлены 76 трансформаторных подстанций. Затраты компании составили более 180 миллионов рублей.

Особое внимание энергетики уделяют электрификации земельных участков, предоставляемых льготникам. Значительный объем финансирования в 2016 году был направлен на технологическое присоединение таких земельных наделов в селе Зеленое Усть-Абаканского района. Всего выделено 1200 участков, 273 собственника уже обратились в филиал «Хакасэнерго» с заявками на присоединение. Для 219 наделов проложено 9 километров новых ЛЭП, установлены трансформаторные подстанции общей мощностью 1000 киловатт. Еще для 54-х владельцев участков подготовлены технические проекты.

Однако специалисты центра обслуживания клиентов отмечают, что многие заявители обращаются за подключением, не имея в этом срочной необходимости. В основном это владельцы земельных участков, которые даже не планируют никакого строительства на своих наделах в ближайшие годы. Выявлены десятки случаев, когда жители Хакасии присоединяли неогороженные участки без каких-либо построек с целью дальнейшей перепродажи за более высокую плату.

Например, в селе Зеленое из 219 участков, к которым подведены электролинии, только 93 пользуются электричеством. И из предоставленного объема мощности потребляют лишь около сотой части. Но отказывать таким заявителям энергетики не вправе и, чтобы не нарушать требований законодательства, вынуждены строить линии электропередачи к пустым участкам. В итоге, филиалу приходится нести не окупаемые затраты, отвлекать ресурсы от работы по техприсоединению для тех, кому это действительно необходимо в настоящее время, - владельцев уже строящихся или достроенных домов.

В итоге, учитывая ограниченное финансирование и постоянно растущее количество заявок, среди заявителей образуется очередь.

С такой проблемой энергетики сталкиваются не только в Хакасии, но и по всей России. Нерациональное использование государственных ресурсов по вине потребителей стало поводом принятия в октябре прошлого года постановления правительства РФ, которое предусматривает штраф за неиспользование потребителем присоединенной мощности. Например, если энергетикам придется построить линию электропередачи, смонтировать подстанцию и провести работы по подключению по заявке потребителя, а заявитель более полугода не будет пользоваться электроэнергией, ему придется выплачивать неустойку. Через год энергокомпания и вовсе сможет расторгнуть договор.

Ситуацию в Хакасии осложняет то, что увеличение затрат на обеспечение технологического присоединения значительно возросшего числа желающих, не было предусмотрено долгосрочным тарифным решением региона. У филиала «Хакасэнерго» нет возможности привлечь дополнительные средства в связи со сложным финансовым положением, вызванным неплатежами. В итоге поставка материалов и оборудования для строительства ЛЭП и установки трансформаторных подстанций задерживается.

- Рост количества заявок на подключение к электросетям, который мы наблюдаем в последние пять лет, говорит о том, что в нашем регионе активно развивается индивидуальное строительство и предпринимательская сфера. Хакасия – благоприятная территория, на которой люди хотят жить и работать. Активные усилия по развитию территории предпринимаются правительством Хакасии: помимо реализации общих федеральных программ по выделению земельных наделов для льготных категорий граждан, в республике по инициативе главы региона Виктора Зимина индивидуальными участками обеспечиваются молодые и многодетные семьи, сельские специалисты, - отмечает заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго» Сергей Толстихин. - Наша задача – обеспечить потребности населения в электроэнергии. Для этого у нас имеются необходимые трудовые ресурсы и техника. Однако основным фактором, сдерживающим планы по опережающему развитию распределительного электросетевого комплекса в Хакасии, является проблема с неплатежами сбытовой компании и предприятий сферы ЖКХ.

Узнать подробную информацию о технологическом присоединении, получить пакет необходимых документов, а также подать заявку можно в Центре обслуживания клиентов по адресу: г. Абакан, ул. Советская, 172. Специалисты центра дают консультации по телефону 8-800-1000-380. В районах Хакасии всю необходимую информацию можно получить в районах электрических сетей (РЭС) по месту жительства.

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