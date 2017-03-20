Хуцпа израильских государственных террористов в Сирии

Нет, я конечно прекрасно понимаю, что к чему и в чем причина подобного обострения напряженности и изменения риторики Израиля. Это, пожалуй, единственная страна на Ближнем Востоке, и тем более в отличие от всей Европы, которая как никак обладает суверенитетом.

И как бы это странно не звучало, помимо Турции, которая осела как следует в северных провинциях Сирии, Израиль взял на вооружение умный и хитрый ход внешнеполитической борьбы, унаследовав его у ястребов из-за океана. Именно США являются прообразом того, что Израиль делает в Сирии.

Но давайте по делу. в Израиле пригрозили уничтожить системы ПВО Сирии при атаке на свои самолеты.

И началось это после того, как вооруженные силы Сирии заявили о том, что одной из ракет был сбит самолет израильских ВВС. С чем собственно, не согласились в Израиле, ответив тем, что все самолеты, которые участвовали в антитеррористической операции, благополучно вернулись на свои базы.

Немного странно все это выглядит, совсем не понятно, где действительно правда, но одно точно и несомненно в этой ситуации и прозрачно как утренняя роса – геополитический ход.

Видите ли, Турция и Иран уже не то, что вовсю взяли клещами с севера и востока Сирию, что Израиль поневоле оказался на вторых ролях. Тем более, что весь сирийский концерт теперь держит под своим контролем Россия с воздуха, с моря, земли и космоса.

Оставаться в подобной ситуации долго было нельзя, ибо как мы с вами видим военная обстановка в Сирии меняется каждый месяц, причем в пользу последней.

Но все же вернемся к тому, что Израиль собрался сбивать ПВО Сирии. У меня в этой ситуации в голову сразу закралась крайне неприятная мысль. Понимаете, в чем дело, не то, чтобы в Сирии нет систем ПВО, они есть. Но они преимущественно наши, российские. Т.е., это своего рода сигнал Москве. Я правильно понимаю?

И второе, весьма риторическое и глупое – хорошо, вам не нравится Хезболла, за которой вы ведете свою охоту и которую признаете террористами. Как бы не новость. Но черт бы вас побрал, а какого хера вы вообще забыли в Сирии? На основании какого мандата, международного документа, соглашения с Сирией? Или вам СовБез ООН дал зеленый цвет?

Да нет никакого права. Липовая международная коалция под прикрытием острых когтей Пентангона и молчание Вашингтона. И пока, кстати, США лихорадит из-за внутриполитической возни, этим пользуются все без исключения. Мол, пока хозяин не бдителен.

Судите сами, Турция уже не просто в Сирии расправила плечи, ловко синхронизировавшись с российскими военными, но уже устраивает по полной всей Европе в лучших традициях немецкой киноиндустрии.

Эрдоган не то, чтобы слетел с катушек. Нет он и был такой. Просто сейчас действительно бросается в глаза тот факт, что штаты ослабили поводок и уже не тянут его с той удушающей силой как прежде. Может быть, пока.

Отсюда мы и получаем то, что в Сирии не сколько на поле сражения, а сколько на геополитическом уровне идет повышение собственных ставок.

Пожалуйста, пример – Турция, пользуясь бойней в Сирии, теперь держит всю Европу за горло, заставив ее говорить все, что она захочет. Стоило Германии поерничать с деньгами, как тут же Эрдоган пригрозил открыть ворота для беженцев, которые уже не так веселят толерантных идиотов из Европарламента, как прежде.

Теперь и Израиль вынужден утвердить свою самооценку. И здесь снова на помощь приходит Сирия. Не собирается же конечно он сбивать никакие ПВО. Это очередной ход, который необходим чтобы намекнуть другим игрокам в регионе о том, что у Израиля свои интересы.

В этой ситуации радует непременно одно – Россия. Ее никто не дергает. Ни Турция, ни Израиль, ни Иран, ни Саудовская Аравия и тем более какой-то Катар. Даже США не в состоянии оказать прежнего давления из-за ругани спецслужб и брехни сенаторов.

О Европе нет и речи. Она занята разнюхиванием и разглядыванием своего собственного грязного нижнего белья. Как-то резко все забыли об Алеппо, Пальмире, конвоях, больницах и школах. Не замечаете?

О чем я и говорил ранее, это то, что называет многополярный мир. Он, правда, еще не сформирован, лишь первые отголоски. Сейчас скорее отмечается некоторое безвластие в мире и даже своего рода бесполярность. Но это временно.

Вы же ведь хотели многополярность? Так вот, получайте ее. И еще не известно, что было хуже, когда весь мир контролировал Вашингтон и Москва или когда зоны влияния словно лоскутное одеяло принадлежат разным игрокам. Договариваться придется со всеми.

Кстати, Мосул, наверное, уже освободили?