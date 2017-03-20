Япония: Лавров и Шойгу прибыли на переговоры в Токио в символический день

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров и министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыли в Токио.

Руководители МИД и Минобороны России Сергей Лавров и Сергей Шойгу в Японии примут участие в переговорах со своими коллегами Фумио Кисидой и Томоми Инадой в формате «два плюс два», передает ТАСС.

Переговоры пройдут в рамках подготовки визита главы японского правительства Синдзо Абэ в Россию.

Кисида заявил, что с Лавровым у них состоялось 13 бесед, включая телефонные переговоры.

«Я чувствую, что между нами уже построены отношения доверия, позволяющие говорить с полной откровенностью в том числе о сложных вопросах», - заявил японский министр.

По его словам, Лавров производит впечатление «сильного в дискуссии» дипломата.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что стороны обсудят военно-политическую ситуацию и вопросы обеспечения безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, перспективы дальнейшего развития отношений двух стран и меры укрепления доверия в области безопасности, передает РИА «Новости».

Напомним, страны обсуждают совместные проекты на южных Курилах.

Весеннее равноденствие в Японии

В Японии этот важный праздник имеет название «Сюмбун-но хи» и японцы вкладывают в него особый смысл. Еще до начала дня равноденствия, они старательно убирают свои жилища, уделяя повышенное внимание домашним алтарям, где расположены фотографии умерших родственников. Алтари принято убирать цветами и ставить туда специальные ритуальные яства. В сам день праздника японцы молятся и предаются ритуальным почестям.

На столе в Сюмбун-но хи должна красоваться преимущественно вегетарианская еда, включающая в себя инари-суси, с начинкой из рисовой смеси, грибов, моркови и фасоли. Практически во всех культурах весеннее равноденствие символизирует обновление, возрождение природы.

В этот день нужно думать только о хорошем, наслаждаться весной, солнечными лучами, радостным пением птиц. Весь негатив лучше держать в день равноденствия подальше от себя и своих близких. Астрологи считают, что неблагоприятная энергия и негативные мысли в этот особый день могут материализоваться.