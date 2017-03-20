Япония: пресс-конференция министров Лаврова и Шойгу с коллегами

20.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Япония: пресс-конференция министров Лаврова и Шойгу с коллегами
Прямая трансляция. Пресс-конференция по итогам переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра обороны России Сергея Шойгу с японскими коллегами — главой МИД Фумио Кисидой и главой Минобороны Томоми Инадой.

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