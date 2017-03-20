Япония рвется на Курильские острова из-за рения и не только

На передний край высоких технологий вышел редкий металл рений. От других элементов его отличают супервысокая температура плавления (3180°С) и низкотемпературная пластичность. Курилы - кладезь рения и других редких металлов и элементов. .

"Это противоречивое свойство, получившее название "рениевый эффект", сделало рений материалом №1 для двигателей авиационных и космических кораблей многоразового использования. Добавка всего 4% или 7% рения в жаропрочные сплавы позволяет на 15% повысить прочность лопаток газовых турбин и увеличить время их эксплуатации на 25%.

Такое же революционное влияние рений оказал на процесс получения из нефти высокооктанового бензина. Для тех же ракет и самолетов. Новые катализаторы, изготовленные на базе рения и палладия, позволяют увеличить активность этого процесса в семь-десять раз и в четыре раза сохранить его стабильность", - отмечает директор ФГУП "Институт минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов", первый вице-президент Ассоциации геологических организаций Александр Кременецкий.

Спрос на рений, несмотря на его высокую цену ($3,5 тыс. за 1 кг), резко вырос в мире. В частности, США потребляют 20-30 тонн рения в год. Для сравнения, с 1942 по 1965 гг. вся мировая промышленность использовала всего 4 тонны рения.

В Советском Союзе проблем с рением не существовало. Крупные месторождения медно-порфирового типа с высоким содержанием рения (рассеянного в молибдените) открыли и разрабатывали в Казахстане, Узбекистане и соседней Монголии. Однако после распада СССР Россия оказалась почти без рения.

"Пока политики спорили "кто виноват?" и "что делать?", геологи продолжали трудиться. Они искали иные, новые и нетрадиционные, источники рения. И нашли их. На действующем вулкане! Прямо в его кратере. Вулкан этот находится на одном из Южно-Курильских островов - Итурупе. Имя вулкана - "Кудрявый", высота - 986 м над уровнем моря. Последний раз этот вулкан извергался более 100 лет назад и с тех пор, как говорится, только "спускает пар". Ежегодно из его кратера на волю вырывается до 40 тыс. тонн металлоносных вулканических газов.

В 1992 г. ученые РАН - М. А. Коржинский, В. С. Знаменский и другие - обнаружили в кратере вулкана "Кудрявый" необычный минерал. Внешне он очень похож на известный молибденит, из которого получают попутный рений. Новый, еще неизвестный науке минерал - сульфид рения - содержит 70% металлического рения, что и дало ему название - рениит. Открыто новое полезное ископаемое!

Первая же экспедиция ИМГРЭ на вулкан Кудрявый в 1994 г. позволила получить такие фантастические данные, в реальности которых, на первых порах, усомнились даже ярые оптимисты. Первую экспедицию, как, впрочем, и все последующие, возглавил Феликс Исаакович Шадерман. Тогда ему было сорок три.

Суть открытого явления в том, что газы вулкана "Кудрявый" каждый год выносят из земных недр на поверхность до 15 тонн рения, до 50 тонн германия и индия, а также по нескольку тонн ванадия, золота и серебра.

При этом, чем выше температура газовых струй, тем больше в них количество дефицитных металлов. Шадерман предложил остановиться на известном природном сорбенте - цеолите. Это светло-серый алюмосиликатный минерал (кстати, тоже вулканического происхождения) обладает уникальным свойством - огромной внутренней свободной поверхностью.

Трудно себе представить, но на 1 г веса этого минерала приходится почти 2 кв. м витиеватых пустот! 25 сентября 2002 г. впервые в мире на действующем вулкане круглосуточно заработала установка ИМГРЭ для получения рения, что называется, "из воздуха". Пропаренные вулканическим газом 300 кг рудного цеолитового песка аккуратно выгрузили и снесли в рюкзаках вниз на базу. Дальше Москва. Там цех по переработке руд. И вот в руках пробирка, в которой первые граммы рения.

Выданный сертификат гласит, что впервые в мире из вулканического газа получена товарная соль рения - перринат аммония. Рения в ней около 70%, и ее можно продавать по $600-800 за 1 кг. А если построить завод, то каждый год на нем из газа можно, на первых порах, получать не менее двух тонн рения, а это уже почти $1 млрд каждый год.

Почти полвека на Южные Курилы претендуют японцы. Они называют их "наши северные территории". Японцы спят и видят деловые центры, морские порты и рентабельные рудники на острове Шикотан, на островах Кунашир и Уруп и, конечно же, на острове Итуруп. И, правда, эти острова - лакомые куски. Они имеют исключительно важное для России значение - геополитическое, стратегическое и экономическое.

По оценкам экспертов, природных ресурсов здесь достаточно, для того чтобы доходами обеспечить бюджет любого региона России. Сегодня на Южных Курилах известны промышленные месторождения золота и серебра (Прасловское месторождение на Кунашире и "Купол" на Урупе), 25 пляжных россыпей титано-магнетита с ванадием; месторождения самородной серы, агатов, парогидротерм и, наконец, новый источник рения - вулкан "Кудрявый". Оценочная стоимость полезных ископаемых Курильских островов - более $45 млрд.

До Второй мировой войны те же японцы с помощью подземных горных выработок добыли почти половину известных здесь запасов золота и серебра. А еще нефть и газ на шельфе! Их по прогнозу ожидается 1,7 млрд тонн. А еще лес! А еще морепродукты - около 800 тыс. тонн в год!

И, наконец, самое ценное достояние края - люди! Терпеливые, спокойные, трудолюбивые. А как иначе? Ждать манны небесной здесь не от кого. Разве что только пепел после извержений вулканов да тайфуны и цунами.

Десять лет назад на Курильских островах проживали 23 тыс. человек. Сегодня - заметно меньше. Сегодня труднее, чем вчера. Сегодня хлеб солонее от своего же пота. Но рыбу нашу сегодня покупает не Россия, а Япония. Нефть около Сахалина добываем не мы, а англичане. Так почему же не помочь нашим людям и не превратить Южные Курилы в Клондайк или в Гонконг?" - заключил Кременецкий.

Использованные источники: vestifinance

Комментарий автора:

Знал конечно, но тут по полочкам

Кстати добавления в твердый сплав вместо кобальта позволяет поднять красностойкость инструмента до 1350 градусов (точно не помню ) то есть резать горячий металл как масло