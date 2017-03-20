Замкнутый тарифный круг

В республике с начала этого года выросли энерготарифы для бизнеса, бюджетных и иных организаций.

В госкомтарифэнерго Хакасии прошла посвящённая этому факту пресс-конференция.

Резкий скачок платы за электроэнергию вызван сезонным ростом цены на оптовом рынке и компенсацией выпадающих доходов ОАО «Хакасэнерго», объяснил заместитель руководителя госкомтарифэнерго Хакасии Олег Тропин.

— Плата за электричество для бизнеса, бюджетных и иных организаций с 1 января выросла на 15 — 26 процентов, для некоторых потребителей больше. Наложились два фактора. Это необходимость выполнения решения Федеральной антимонопольной службы об учёте 342 миллионов выпадающих доходов МРСК и сезонное изменение оптовой составляющей на рынке. Цена электроэнергии для прочих потребителей (кроме населения) формируется на оптовом рынке. Она состоит из оптовой цены, это примерно половина стоимости, и сбытовой ( это затраты на передачу электроэнергии и прочее).

Что же это за 342 миллиона выпадающих доходов МРСК, а точнее, ОАО «Хакасэнерго», которые госкомтарифэнерго Хакасии вынужден был заложить в тариф и которые, по словам Олега Тропина, дали рост на 10 — 20 процентов? Энергетики через УФАС доказали, что потеряли такую сумму в прошлом году из-за сдерживания тарифа.

Образование выпадающих доходов заместитель директора ПАО «МРСК Сибири» — «Хакасэнерго» Ирина Обложенко объяснила окончанием срока действия «последней мили» — перекрёстного субсидирования РУСАЛа. По её словам, недополученные доходы не позволили энергетикам выполнить инвестиционную программу по реконструкции сетей, своевременно заключить более трёх тысяч договоров техприсоединения.

— С июля 2017 года прекращается действие договора, заключенного между нами и РУСАЛом. Переход должен был проходить планово в течение трёх лет. Но правительство республики пыталось продлить «последнюю милю» до 2029 года и сдерживало тарифы. 342 миллиона рублей — это дефицит тарифной выручки, который сложился в 2016 году и был признан антимонопольной службой России. В прошлом году наша инвестпрограмма должна была составить 400 миллионов рублей. В связи с дефицитом мы направили все средства только на техприсоединение потребителей. При этом реконструкция наших сетей была выполнена только на 40 миллионов рублей. Это очень мало, учитывая, что износ сетей — более 65 процентов, — посетовала Ирина Обложенко. — Из этих 342 миллионов рублей мы направим на реконструкцию сетей 200 миллионов, на ликвидацию просрочки по техприсоединению потребителей — 190.

Мы понимаем: чем ниже тариф, тем выше платёжеспособность потребителей в регионе. Но нам нужно развивать электроэнергетику.

С ней солидарен Игорь Шульгин, заместитель генерального директора ЗАО «Межрегионэнерго» — управляющий ОАО «Хакасэнергосбыт».

— Мы заинтересованы в уменьшении цены на электроэнергию и увеличении объёмов. Если наши потребители будут платёжеспособны, проблем с оплатой энергии и бизнесом, и бюджетом не будет. Если предприятия, организации с трудом справлялись с платежами по более низким ценам, то повышение, понятно, отразится на них негативно. Для малых предприятий это увеличение себестоимости продукции, для бюджетных организаций — дальнейший рост задолженности перед нами. Мы из-за этих долгов не можем рассчитываться с сетевой компанией. Просроченный платёж считается нарушением договора. Это может повлечь банкротство нашего предприятия.

Кроме повышения тарифа Игорь Шульгин назвал ещё одну беду в отношениях бизнеса и энергетиков — непрозрачность механизма формирования цены.

— Мы сами узнаем цену 10-го числа каждого месяца. Она всегда разная. Я понимаю предпринимателей. Когда предприятия формируют свою деятельность, заключают договоры на следующий год, они не знают, что произойдёт рост цены на электроэнергию.

А предпринимателю необходимо знать, каким будет увеличение цены. Тогда он сможет подготовиться к работе в этих условиях. Повлиять на ситуацию мы можем, сформировав законодательную инициативу от Верховного Совета Хакасии. Потому что по-другому изменить правила игры мы не сможем: электроэнергетика регулируется федеральным законодательством.

Олег Тропин считает, что общественная оценка негативного эффекта от роста энерготарифов несколько преувеличена. Он привёл пример:

— Затраты на электроэнергию в себестоимости продукции сельхозтоваропроизводителей составляют в среднем шесть процентов. Соответственно дополнительная нагрузка к себестоимости в январе — один — два процента. Если же это критично, профильные министерства будут предлагать меры по поддержке каких-то отраслей.

Есть, однако, в энерготарифной бочке дёгтя ложка мёда. Как заверили организаторы пресс-конференции, в марте тариф на оптовом рынке сезонно снизится, соответственно уменьшатся счета за электроэнергию. И в ближайшие годы такого скачка цены, как в январе 2017-го, не предвидится.

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