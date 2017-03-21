Юный водитель на ВАЗе «собрал» две Тойоты на перекрёстке в Абакане

4 дня назад парню исполнилось 18 и он смог сесть за руль, только вот теперь ему не на чем ездить: передняя часть ВАЗа превратилась в "гармошку".

Накануне около пяти вечера на перекрёстке улиц Тараса Шевченко и Чехова в Абакане юный водитель устроил ДТП, в котором пострадали 4 человека. Жителю Усть-Абаканского района за 4 дня до аварии исполнилось 18 лет и смог официально сесть за руль. На ВАЗ-2106 парень ехал по улице Чехова, на перекрёстке он должен был уступить дорогу транспорту, двигающемуся по Тараса Шевченко, однако, юный автолюбитель этого не сделал и врезался сразу в две Тойоты.

Водители трёх автомобилей ушибли лбы и теменную область. Автоледи, которая управляла Тойотой Калдина, поставлен диагноз: «острая реакция на стресс», её пассажирка тоже получила ушибленные раны.

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