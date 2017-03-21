75,8 % жителей Хакасии пьют качественную воду

Управление Роспотребнадзора в 2016-м провело мониторинг качества питьевой воды. По его итогам вынесло 56 постановлений об административных штрафах за невыполнение предписаний водоснабжающими организациями.

По данным ведомства, 406767 человек в республике (большинство из них –горожане) обеспечены питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности. Доля проб воды из источников централизованного водоснабжения, не соответствующих санитарно-химическим показателям, снизилась с 18,2 процента в 2015-м до 9,3 процента в 2016 году, а микробиологическим показателям – с 6,7 процента до 6,5 процента. Несоответствие норме обусловлено высоким содержанием в воде нитратов, железа, сульфатов, фторидов, общей жесткости и общей минерализацией.

Питьевая вода, несоответствующая гигиеническим нормативам, выявлена в Алтайском, Усть-Абаканском, Боградском, Ширинском, Бейском районах. Уровень общей минерализации, общей жесткости, железа в питьевой воде становится причиной заболеваемости населения мочекаменной болезнью, болезнями желчного пузыря, сердечнососудистой системы, желудочно-кишечного тракта.

Суды рассмотрели и удовлетворили семь исковых заявлений управления о признании бездействия администраций Кировского, Новороссийского, Боградского, Знаменского, Первомайского, Бейского, Ширинского сельсоветов по выполнению требований Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении», сообщили в Роспотребнадзоре.

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