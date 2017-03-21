Академия Наук – никто не хочет становиться ответственным за безпредел в науке

Выборы президента и президиума академии перенесли на конец осени

Общее собрание Российской академии наук (РАН) решило перенести выборы президента и президиума академии, первоначально назначенные на 22 марта, на 20-е числа ноября.

Более того, сама процедура выборов, видимо, будет изменена. Еще неделю назад о таком итоге первого дня общероссийского заседания академиков и членкоров никто не мог бы подумать.

Общее собрание

Дату проведения выборов президента РАН - 22 марта - назначили еще в ноябре 2016 года. На эту неделю в марте в столицу со всех регионов съезжается большинство из 2065 членов академии, чтобы принять участие в заседании высшего органа управления академии - общего собрания. А 21 марта с предвыборными программами должны были выступить кандидаты в президенты РАН: занимающий сейчас этот пост Владимир Фортов, директор Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Александр Макаров и председатель Совета Российского фонда фундаментальных исследований, директор Института проблем лазерных и информационных технологий РАН Владислав Панченко.

Однако 17 марта стало известно, что группа ученых РАН, собирается выступить на общем собрании с инициативой о переносе выборов из-за того, что в действующем уставе РАН процедура избрания президента академии четко не прописана.

Вопреки ставшей уже традицией открывать общее собрание обсуждением реформы РАН, в этот раз оно началось с того, что все три претендента на пост президента сняли свои кандидатуры с выборов. Фортов предложил перенести сами выборы на осень этого года для доработки устава РАН. По словам главного ученого секретаря РАН Михаила Пальцева, сомнения в целесообразности проведения выборов по действующему регламенту появились еще полтора месяца назад.

Новая редакция закона о науке, которая в настоящее время проходит обсуждение, включает положения о выборах президента. Пальцев заверил, что новый регламент выборов появится в течение двух месяцев, в течение полутора месяцев будет обнародован график подготовки к выборам.

Ученый отметил, что сама процедура выборов сохранится, но, возможно, претерпит изменения, и кандидатуру будет утверждать президент России.

Причина переноса

Несмотря на то, что официальной причиной переноса выборов назвали непроработку документов, в кулуарах общего собрания, как и во время открытых дебатов, высказывались другие мнения: от неудовольствия действиями РАН и ее президента, до попытки лишить академию самостоятельности в принятии решений.

Сопредседатель Общества научных работников (ОНР), общественной организации российских ученых Александр Фрадков заявил ТАСС, что в условиях, когда "на Фортова пытались оказать давление, он выбрал правильную тактику" - снять свою кандидатуру, чтобы избежать безальтернативных выборов, итоги которых, скорее всего, на этом основании поставили бы под сомнение.

О давлении на академиков говорил и Нобелевский лауреат Жорес Алферов, напомнивший и о важности выборов. "Мы должны быть очень внимательны с выбором президента Российской академии. Потому что или он будет работать на возрождение академии страны, или будет соглашаться", - предупредил Алферов.

Решение большинства

Участникам общего собрания было предложено проголосовать за три пункта: провести выборы не позднее 20 ноября 2017 года; поручить президиуму разработать и утвердить новые правила выборов; обратиться с просьбой к правительству РФ продлить полномочия президиума, вице-президентов и главного ученого секретаря президиума РАН до новых выборов.

Кульминацией дня стало не сколько голосование, - в ходе дебатов стало понятно, что большинство поддерживает перенос выборов на осень, - столько то, что во время оглашения повестки для голосование сидевшие в зале ученые потребовали продлить до выборов и полномочия президента РАН, которые истекают 27 марта.

Фортов, несмотря на то, что был тронут, высказался против этой инициативы, поскольку "не хотел бы использовать служебные полномочия" и влиять на разработку новой процедуры выборов. "Все должны быть в равных условиях. Когда один из кандидатов является президентом, у него совсем другие ресурсы", - сказал президент РАН.

Тем не менее собрание решило просить правительство о продлении полномочий Фортова.

Реакция правительства

Перенос выборов президента РАН вызвал беспокойство со стороны правительства. Так, на совещании с вице-премьерами премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что озабочен сложившейся ситуацией, и указал на необходимость ускорить процесс подготовки документов для начала выборов президента РАН.

"Нам, конечно, не безразлично, что происходит в крупнейшем академическом учреждении, это же не общественный клуб, а государственная академия, которая функционирует на базе государственного имущества, тратит государственные деньги", - сказал Медведев. "Нужно, чтобы там коллапс не наступил", - подчеркнул премьер, добавив, что позвонит Фортову. Кроме того, Медведев попросил вице-премьера Аркадия Дворковича помочь РАН с подготовкой внутренних документов, если потребуется.

Предыдущие выборы президента РАН состоялись 29 мая 2013 года. Тогда Фортов набрал 58,3% голосов, его конкуренты Жорес Алферов и Александр Некипелов набрали, соответственно, 26,3% и 10,9% голосов. До Фортова с 1991 по 2013 годы РАН возглавлял Юрий Осипов.

Выборы этого года будут первыми после масштабной реформы РАН, проведенной в 2013 году. В ходе реформы к РАН были присоединены Российская академия медицинских наук и Российская академия сельскохозяйственных наук. Управление имуществом научных институтов было передано специально созданному Федеральному агентству научных организаций.