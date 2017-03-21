Американские наемники из ИГИЛ сбили сирийский МиГ-23 в Дамаске

21.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Американские наемники из ИГИЛ сбили сирийский МиГ-23 в Дамаске

В провинции Дамаск боевики сбили сирийский военный самолет МиГ-23, сообщается на информационном ресурсе EremNews. В Сети появились кадры, на которых самолет падает после выстрелов.

Как отмечается, МиГ-23 обстреляли из зенитной установки в пригороде Дамаска Восточная Гута. Боевики предпринимают попытки прорыва в Дамаск, используя различную технику и прикрываясь щитом из местных жителей.

В то же время члены экстремистских формирований продолжают вести обстрел жилых кварталов Дамаска. Атаки боевиров продолжаются на фоне масштабной операции, которую проводит сирийская армия в восточной части города. Предместье Джобар, захваченное еще в 2012 году, по настоящее время является крупным оплотом боевиков.

За последние часы минометным и ракетным обстрелам террористов подверглись не менее пяти районов:  Барзи, Мезза-86, Абу Румана, Салихия и Эль-Караджат.


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