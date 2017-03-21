46-ЛЕТНЯЯ ПЕВИЦА НАРГИЗ ЗАКИРОВА ВЫСМЕЯЛА ОЛЬГУ БУЗОВУ

21.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

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46-ЛЕТНЯЯ ПЕВИЦА НАРГИЗ ЗАКИРОВА ВЫСМЕЯЛА ОЛЬГУ БУЗОВУ

С недавних пор Ольга Бузова не только телеведущая, писательница, актриса, дизайнер, но и певица. Звезда «Дома-2» уже презентовала две композиции — «Под звуки поцелуев» и «Привыкаю», которые мгновенно стали хитами.
Но несмотря на популярность песен Бузовой, многие поклонники и профессиональные артисты негативно отзываются о ее творчестве.

Съязвила по этому поводу и Наргиз Закирова. 46-летняя певица опубликовала в Instagram фото обложки журнала «Караван историй», на которой изображена Бузова, и написала:
Как говорится в пословице, век живи, век учись... Быть необразованной и не знать в лицо народных героев отечества , есть порок! Просвет произошёл во мне, лишь благодаря великолепному изданию "Караван историй". Где мне хоть эдаким образом удостоилось прикоснуться к прекрасному!................................

В комментариях к посту разгорелись жаркие споры. Одни встали на сторону Наргиз, другие же принялись рьяно защищать Ольгу.

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