Алена Шишкова и Тимати в Инстаграм бьют рекорды популярности

Фотография 33-летнего российского рэпера Тимати, его бывшей партнёрши Алёны Шишковой и их общей дочери Алисы стало самым популярным в российском Instagram. За несколько часов снимок набрал около 700 тысяч лайков. Стоит отметить, что накануне Алена Шишкова попала в неприятное ДТП, которое чуть не стало трагическим, передает JoInfo.ua.

Накануне звёздные родители праздновали третий день рождения Алисы. Совместный снимок звёздной семьи были выложен Тимати в Instagram.

Журналист JoinInfoMedia Кристина Ковтун узнала, что ранее, в 2016 году, Тимур Юнусов уже набирал рекордное количество лайков. Тогда его снимок с Шишковой и Алисой набрал почти 600 тысяч отметок «Мне нравится». Однако, на страничке артиста есть не только семейные фото, Тимати засветил в Инстаграм роскошный салон самолета Кадырова.

Сегодня Тимати является не только звездой Instagram, на которого подписано 8,7 миллиона человек, но и эстрадным артистом и организатором независимого лейбла Black Star. В российском Instagram только на звезду Ольгу Бузову подписано больше человек – 8,9 миллиона пользователей.

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