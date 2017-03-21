Анонимный чиновник США назвал причиной смерти Виталия Чуркина сердечный приступ

Причиной смерти постоянного представителя России в ООН Виталия Чуркина стал сердечный приступ, утверждает на условиях анонимности один из высокопоставленных чиновников Нью-Йорка, сообщает AP. По его словам, полиция не рассматривает вариант о насильственной смерти, соответствующее расследование не ведется.

О том, что Виталий Чуркин умер от сердечного приступа, 20 февраля телеканалу CBS News сообщил представитель российской дипмиссии в США. Собеседник телеканала подчеркнул, что на тот момент посольство не располагало официальной информацией о причине смерти дипломата.

Виталий Чуркин занимал пост постоянного представителя России при ООН с апреля 2006 года. Дипломат скончался в возрасте 64 лет в Нью-Йорке 20 февраля, за сутки до своего юбилея. Он был доставлен в городскую больницу, в морге которой, вопреки требованиям международного права, ему впоследствии было проведено вскрытие.

Вчера судмедэксперт Нью-Йорка отказался от планов по обнародованию заключения о причинах смерти Виталия Чуркина. Как было сказано в разъяснении ведомства медицинской экспертизы, «юридический департамент Нью-Йорка поручил … не сообщать публично о причине и характере смерти посла», поскольку «дипломатический иммунитет посла Чуркина продолжается и после его смерти».

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