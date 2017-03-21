Фото Тимати и Алены Шишковой с дочкой бьет рекорды популярности

Малышка Алиса Юнусова — дочь рэпера Тимати и модели Алены Шишковой — 19 марта отметила свой третий день рождения. На торжественной вечеринке, прошедшей в прошлое воскресенье, присутствовали и родители девочки, которые еще в 2015 году объявили о своем разрыве, однако сохранили теплые дружеские отношения.

Бывшие возлюбленные и сегодня прекрасно ладят, временами даже кажется, что до воссоединения всего пару шагов. И все для того, чтобы малышка Алиса получала как можно больше внимания со стороны обоих родителя.

Трехлетие девочки, предположительно, было отмечено в Доминиканской Республике (где Алена и родилась), вечеринка проходила с стиле total black. На прошлый день рождения родители с малышкой были одеты в белое.

«Уже целых 3 года!!! Мы с Мамой тебя любим и желаем, что бы ты не росла так стремительно быстро, мы за тобой не успеваем))», — написал Тимати в Instagram (орфография и пунктуация авторские. — Прим. ред.).

Поклонникам очень понравились снимки, опубликованные Тимати и Аленой. Многие даже вместе с поздравлениями пожелали родителям девочки скорейшего воссоединения.

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