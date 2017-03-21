История любви Кейт Миддлтон и принца Уильяма в фотографиях

Принц Уильям и Кейт Миддлтон по праву считаются не просто одной из главных, но и самой красивой парой Великобритании. У них есть двое чудесных детей, принц Георг и принцесса Шарлотта, а за их плечами 15 лет вместе, из которых год дружбы, восемь лет романа и шесть лет семейной жизни. Прошлая неделя стала для принца и герцогини настоящим испытанием: СМИ обвинили Уильяма в измене, нашли у него якобы внебрачного ребенка и рассказали, что Кейт переживает тяжелую депрессию и планирует развод. Эта история совпала с поездкой Кейт и Уильяма в Париж, во время которой супруги опровергали слухи о проблемах в отношениях как всегда счастливыми улыбками. Поклонники герцога и герцогини отказываются верить в то, что они могут расстаться. ELLE вспомнил love story принца Уильяма и Кейт Миддлтон и собрал их лучшие совместные фотографии.

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Кейт и Уильям познакомились во время учебы в университете Сент-Эндрюс в 2002 году. Целый год их отношения не выходили за рамки дружеских, но затем принц все же разглядел в близкой подруге возможную претендентку на свое сердце. Их роман прошел испытание расстоянием: сначала Уильям отправился учиться в Королевскую военную академию в Сандхерсте, а затем в учебный военный лагерь в графстве Дорсет, пока Кэтрин работала в Лондоне. В 2007-м влюбленные решили взять тайм-аут, но через пару месяцев снова сошлись.

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Спустя три года принц Уильям наконец решился сделать своей возлюбленной предложение. Свадьба века прошла в Вестминстерском аббатстве 29 апреля 2011 года: за трансляцией церемонии наблюдали около двух миллиардов человек, а число приглашенных на бракосочетание составляло около двух тысяч.

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В 2013 году супруги объявили, что ждут ребенка. Появления их первенца на свет ждали чуть ли не больше новости о помолвке. Мальчик, который получил имя принца Георга, родился 19 июля 2013 года. Очень скоро Кейт забеременела во второй раз — 2 мая 2015 года жена принца Уильяма родила девочку, принцессу Шарлотту.

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Кейт Миддлтон, принц Уильям, принцесса Шарлотта и принц Георг

Постоянные слухи о размолвках Уильям и Кэтрин всегда опровергают не словом, а делом. Они часто выходят в свет и путешествуют вместе, игнорируя правило о том, что принц и его наследники не должны лететь в одном самолете, — желание не разлучаться надолго для них куда важнее. Именно Кэтрин сопровождает мужа во всех эмоциональных для него поездках — в Индии они повторили знаменитый снимок матери принца Уильма леди Ди на скамейке перед Тадж-Махалом, а в Париже, где 20 лет назад погибла принцесса Диана, Кейт поддерживала его тем, что просто была рядом. Глядя на фото Уильяма и Кэтрин, не хочется верить в слухи о возможном разрыве, зато очень хочется — в любовь.