Модель Эмили Ратаковски поделилась снимком в образе обнаженной сирены

25-летняя американская модель Эмили Ратаковски (Emily Ratajkowski) известна своей тягой к откровенным фотографиям. Недавно Эмили в очередной раз доказала свою любовь к «обнаженке».

instagram.com/emrata

Модель выложила свое фото с мексиканского курорта, лаконично подписав его: «Сирена». На фотографии Эмили позирует в воде без купальника. Поклонники пришли в восторг: «Ты чудесная», «Девушка-мечта», «Прекрасный снимок».

instagram.com/emrata

Но некоторые подписчики Эмили традиционно обвинили модель в том, что она эксплуатирует свое сексуальное тело ради популярности: «Скажите кто-нибудь этой девушке, что, обнажаясь, она никак не улучшит себе жизнь», «Выглядит, как будто она застряла и не может выбраться».

instagram.com/emrata

Напомним, недавно Ратаковски вновь показала, что ее фантазии хватит еще надолго. Модель прогулялась по Манхэттену с собакой в одном нижнем белье! Черное кружевное белье практически не оставляло простора для воображения.

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