От меча и погибнет: в Госдуме объяснили, зачем Лукашенко приглашает НАТО на учения РФ и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что совместные российско-белорусские учения «Запад-2017» должны быть доступными для наблюдателей самых различных международных организаций, включая НАТО. Корреспондент Федерального агентства новостей пообщался с военным экспертом о том, насколько допустима такая практика, учитывая напряженные отношения между Москвой и руководством альянса.

Учения «Запад-2017» пройдут осенью на белорусской территории. В Европе с США к ним отношение боязливое: журналисты пишут о том, что общее число всех участников учений на этом направлении может сильно превысить численность сил во время учений «Кавказ-2016». Звучат слова о «стратегическом развертывании большого количества войск РФ в Белоруссии» и об очередной якобы агрессии Кремля.

Возможно, учитывая такую атмосферу, оживился и президент Белоруссии. Он заявил, что предстоящее мероприятие абсолютно прозрачное, и пригласил убедиться в этом лично не только партнеров по дружественным союзам ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, но и представителей НАТО. Мол, скрывать нечего, а сигналы из Вашингтона поступают и их трудно игнорировать.

Действительно, неделю назад о желании поприсутствовать на учениях рассказывал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. По его словам, блок рассчитывает на приглашение «в целях недопущения роста напряженности». Да, важно информировать друг друга о предстоящих учениях, но еще важнее на них приглашать.

«Российская Федерация никакой тайны из проводимых учений не делает — кроме тех учений, которые начинаются по внезапной проверке. Всегда по линии Министерства обороны мы приглашаем военных атташе и других заинтересованных лиц быть наблюдателями на этих учениях. Предложение Лукашенко — не новшество. Это общепринятая мировая практика, разве что наши западные партнеры не всегда эту практику полностью применяют. Но, повторюсь, России скрывать нечего. Мы добились несомненных успехов в борьбе с международным терроризмом в Сирии, нам есть что сказать и показать», — комментирует первый заместитель комитета по обороне Госдумы, Герой России Андрей Красов.

Как подчеркнул все тот же Лукашенко, Россия и Белоруссия ни от кого не закрываются, никого не провоцируют и не готовят наступление. Просто важно обеспечить свою безопасность. На всякий случай.

«Россия открыта для всего мира и камень за пазухой не держит, в отличие от тех же США. Новый государственный секретарь Штатов Рекс Тиллерсон посетил азиатско-тихоокеанский регион и договорился до того, что чуть ли не ядерное оружие будет размещено в этих странах. Хотя есть определенные международные соглашения и договоренности, которые Вашингтон нарушать не может», — продолжает собеседник ФАН.

В то же время Россия и Белоруссия продолжают развивать сотрудничество в военной сфере. И учения, как подчеркнул белорусский президент, являются «демонстрацией постоянства в обеспечении безопасности двух братских народов». И вопрос разногласий в разных сферах не должен влиять на безопасность и обороноспособность общих рубежей.

«Мы ни на кого не нападаем, но в то же время мы, демонстрируя свои навыки и умения в ходе проводимых учений, показываем, что помним слова Александра Невского: кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет. Россия всегда выступала за честные и добрососедские отношения, но, с другой стороны, не забывала предупреждать о ненужности чужой агрессии. Вспомните, как в свое время Киев грозился в течение пары суток выиграть мифическую войну с Москвой. Наша задача — проверить слаженность, подготовку командиров штабов, синхронность действий подразделений двух вооруженных сил, не только их теоретическую, но и практическую подготовку на полигонах Белоруссии», — добавляет Красов.

Западные эксперты не так давно высказывали мысль, что «Запад-2017» привлечет в Белоруссию большое количество военнослужащих и техники из России только по одной причине. Эти маневры рассматриваются как общий ответ союзного государства на недавно прошедшие в Польше учения НАТО «Анаконда-2016», в которых приняли участие около 31 тысячи человек. Маневры Москвы и Минска призваны показать, что на общей территории силен дух и что Западу тут делать нечего.

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