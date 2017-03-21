Причина смерти Чуркина не будет обнародована

21.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Причины смерти Чуркина: Мария Захарова рассказала, можно ли верить СМИ относительно версий смерти Чуркина

Причина смерти Чуркина не будет обнародована

Офис медицинского комиссара Нью-Йорка не будет обнародовать причину и характер смерти постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина. "В целях соблюдения международного права и протокола юридический департамент Нью-Йорка поручил офису главного судмедэксперта не сообщать публично о причине и характере смерти посла Виталия Чуркина… Как указано в формальных запросах госдепартамента, дипломатический иммунитет посла Чуркина действует и после его смерти", - сказала пресс-секретарь Джули Болсер, передает Associated Press.

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