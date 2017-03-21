Семейная фотография Тимати бьет рекорды популярности

21.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Семейная фотография Тимати бьет рекорды популярности

Около 750 тысяч лайков собрала к этому часу фотография Тимати и Алены Шишковой вместе с их дочкой Алисой. Вчера девочке исполнилось три года, и любящие родители устроили для малышки и себя праздник в Доминикане. Об этом поклонники музыканта узнали на его странице по общему снимку Тимати с бывшей возлюбленной и очаровательной дочкой Алисой. Не прошло и суток, как фотография набрала небывалое число отметок «нравится», установив в российском «Инстаграме» своеобразный рекорд.

Семейная фотография Тимати бьет рекорды популярности

В отношениях бывшей пары правило проводить день рождения дочери вместе сохранилось, несмотря на разрыв. В прошлом году все гости пришли на Алисин праздник во всем белом, а теперь — в элегантных черных нарядах, как и сама звездная семья. Маленькая именинница красовалась в черном платьице с многослойной гипюровой юбкой, ее мама — в укороченной версии дочернего наряда, а сам Тимати, несмотря на доминиканскую жару, был в классическом костюме.

Как отец, музыкант выстраивает свой рабочий график так, чтобы Алиса не была обделена его вниманием. Большую часть времени малышка проводит с бабушкой, но как только в расписании Тимати появляются свободные дни, он мчится к своей любимице.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи:
 
Статья прочитана 2 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
Здесь вы можете написать комментарий к записи "Семейная фотография Тимати бьет рекорды популярности"

Войти, чтобы написать отзыв.

Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
78, за 0,314