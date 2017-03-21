Семейная фотография Тимати бьет рекорды популярности

В отношениях бывшей пары правило проводить день рождения дочери вместе сохранилось, несмотря на разрыв. В прошлом году все гости пришли на Алисин праздник во всем белом, а теперь — в элегантных черных нарядах, как и сама звездная семья. Маленькая именинница красовалась в черном платьице с многослойной гипюровой юбкой, ее мама — в укороченной версии дочернего наряда, а сам Тимати, несмотря на доминиканскую жару, был в классическом костюме.



Как отец, музыкант выстраивает свой рабочий график так, чтобы Алиса не была обделена его вниманием. Большую часть времени малышка проводит с бабушкой, но как только в расписании Тимати появляются свободные дни, он мчится к своей любимице.