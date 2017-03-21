Судмедэксперты Нью-Йорка не будут раскрывать причину смерти Чуркина

Юридический департамент Нью-Йорка распорядился не предавать огласке результаты судебно-медицинской экспертизы, проведенной после смерти Виталия Чуркина. Юристы заявили, что дипломатический иммунитет сохраняется после смерти

Судмедэкспертиза Нью-Йорка не будет раскрывать причину смерти постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на Управление судебно-медицинской экспертизы.

Юридическое управление Нью-Йорка распорядилось не разглашать причину смерти Чуркина «в целях соблюдения международного права и протокола», — сообщил представитель Управления судмедэкспертизы.

По информации CBS News, Госдепартамент США 24 февраля обратился к властям города с просьбой не раскрывать результаты экспертизы, поскольку «дипломатический иммунитет Чуркина сохраняется после его смерти».

Виталий Чуркин умер в Нью-Йорке 20 февраля, за день до своего 65-летия. Как сообщил CBS News пресс-секретарь посольства России в США, дипломатическая миссия полагает, что смерть постпреда России при ООН наступила в результате сердечного приступа.

Дипломат почувствовал себя плохо в здании миссии России в ООН, после он был доставлен в Колумбийский пресвитерианский госпиталь. По данным источников New York Post, Чуркина привезли в госпиталь, когда он уже был без сознания и нуждался в проведении сердечно-легочной реанимации.​

В постпредстве России в Нью-Йорке 22 февраля прошла церемония прощания, на которой выступил генсек ООН Антониу Гутерриш. Он отметил «непререкаемый авторитет» Чуркина в Совете Безопасности и уважение к нему со стороны коллег.

Виталия Чуркина похоронили на Троекуровском кладбище Москвы 24 февраля, до этого в Большом траурном зале Центральной клинической больницы Управделами президента состоялись церемония прощания с дипломатом и отпевание.

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