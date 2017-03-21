Белоруссия, цветная революция: задержаны десятки боевиков «картофельной революции»

Лукашенко рассказал о том, как правоохранителям удалось узнать о существовании подобных планов. По его словам, патриоты страны, находящиеся за границей, предупредили власти о данных событиях. "Женщина пришла в посольство и предупредила, официально написала письмо: готовится провокация. И мы начали разбираться. И действительно вышли на очень интересные вещи", — сказал Лукашенко.

Теперь, по его словам, предстоит детально разобраться, откуда поступали деньги, кто занимался подготовкой, из каких стран приехали соответствующие люди. Лукашенко отметил, что боевики "не спали", а потихоньку готовились, выбирали момент. "Мы уже несколько десятков задержали, которые тренировались в лагерях с оружием".

Лукашенко назвал и места расположения этих лагерей. В Белоруссии это районы Бобруйска и Осиповичей. Остальные лагеря расположены на Украине. "По-моему, в Литве или в Польше, не буду утверждать, но где-то там", — сказал Лукашенко.

По его словам, деньги через Польшу и Литву шли в Белоруссию. "Мы буквально в эти часы задержали пару десятков боевиков, которые готовили провокацию с оружием", — повторил Лукашенко. Он отметил, что впоследствии о данном факте общественности будет представлена более широкая информация.

Президент подчеркнул, что в Беларуси всегда готовы пресекать любую противоправную деятельность и бандитизм. "Страну мы на поругание никому не отдадим", — сказал белорусский лидер.