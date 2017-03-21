БМВ: два пьяных поляка нанесли концерну ущерб на миллион

Автомобильный конвейер на заводе концерна BMW в немецком Мюнхене остановился на 40 минут из-за двух сборщиков, находившихся на работе в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ущерб может составлять до миллиона евро, сообщает таблоид Bild.

Коллеги обнаружили рабочих без сознания и вызвали скорую помощь. Экспертиза показала, что в крови одного из них был алкоголь, другой принял амфетамин. Кроме того, оба сборщика употребили синтетическую курительную смесь.

Как сообщил изданию представитель автоконцерна, убытки в результате вынужденной остановки конвейера равны "сумме с пятью нулями".

Подобный инцидент произошел впервые в истории BMW. Рабочие, парализовавшие работу завода, являются выходцами из Польши, отмечает Bild.