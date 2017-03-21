Центру Рерихов придется покинуть старинную усадьбу Лопухиных в центре Москвы

Международному центру Рерихов придется покинуть старинную усадьбу Лопухиных в центре столицы. Такое решение принято Арбитражным судом Москвы. Поводом для выселения стало нарушение условий договора аренды. В историческом здании, например, организовали гостиницу, а в помещениях регистрировали коммерческие фирмы, чья деятельность далека от искусства. И это — далеко не все претензии.

- Позор российскому правосудию!

Руководство Международного центра Рерихов, конечно, недовольно — их многомесячное судебное противостояние с Государственным музеем Востока завершилось на восьмом по счёту заседании. Общественную организацию обязали покинуть территорию усадьбы Лопухиных — уникального памятника архитектуры.

"Мы считаем, что этот иск полностью необоснован и направлен только на одно — чтобы выселить и разрушить наш общественный музей", — говорит вице-президент Международного центра Рерихов Александр Стеценко.

В Министерстве культуры уверены, что к советскому Фонду Рерихов Международный центр не имеет никакого отношения. Усадьбу созданная в 90-х структура взяла у государства в безвозмездную аренду. Но условия договора нарушила — здания не страховала, содержала их в неприглядном виде, сдавала помещения посторонним. На суд представители Центра Рерихов принесли экспертное заключение — мол, памятник в полном порядке.

"Оказалось, что женщина-эксперт, которая делала эту справку для них, не имеет права делать таких вещей, потому что буквально месяц назад, 16 февраля этого года, она была осуждена за пособничество в контрабанде", — говорит юрист Государственного музея Востока Юрий Избачков.

Самую большую на территории России картину Николая Рериха переносят в хранилище. Две недели назад ее изъяли у Международного центра Рерихов вместе с двумя сотнями других работ художника. По версии следователей, беглый владелец "Мастер-Банка" Борис Булочник покупал их на деньги вкладчиков, и таким образом отмывал колоссальные суммы. Сам центр сейчас фигурирует сразу в нескольких судебных процессах.

- Административное дело по жалобе МОО "Международный центр Рерихов".

Организацию обвиняют ещё и в проведении незаконных массовых акций. По мнению прокуратуры, музей превратили в религиозный центр — читали заклинания, жгли костры.

Все эти мистические оккультные ритуалы проводились прямо во дворе усадьбы Лопухиных, где вот уже больше двух десятилетий и располагается Международный центр Рерихов. Причём ещё с 2015 года это здание находится под оперативным управлением Государственного музея Востока. Правда, его представителей сюда даже не пускают.

Министерство культуры планирует разместить в усадьбе Лопухиных государственный музей и выставить в нём всё творческое наследие легендарной семьи, а также обустроить публичную библиотеку, открытый архив, лекторий и образовательный центр.

"Мы имеем не художественный музей, о котором мечтали и Николай Константинович Рерих, и его сын, а имеем вот такое святилище, который сделал Международный центр Рерихов с помощью денег "Мастер-Банка", — говорит заместитель генерального директора по научной работе Государственного музея Востока Тигран Мкртычев.

Убедить суд, что гостиница на территории усадьбы — это помещения для отдыха охранников, офисы занимают отнюдь не посторонние, а здание находится в надлежащем виде, Международному центру Рерихов так и не удалось. На то, чтобы оспорить решение о выселении, у организации есть 30 дней.